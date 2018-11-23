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Сенаторы поддержали внесение важных для отрасли изменений. Фото пресс-службы Совета Федерации

Сенаторы проголосовали за продление промысла

Совет Федерации поддержал закон, позволяющий рыбакам продолжить промысел до конца года и устраняющий препятствия для работы рыбоводных заводов и предприятий, ведущих лов на участках.

На заседании 23 ноября документ, вносящий изменения в законодательство в части регулирования рыболовства и аквакультуры, представил верхней палате парламента сенатор от Карелии Игорь Зубарев. Он отметил, что закон направлен на совершенствование отношений в области рыболовства и аквакультуры. В частности, сроки действия договоров о закреплении долей, истекающие в ноябре-декабре, продлеваются до 31 декабря 2018 г.

«Реализация данного закона приведет к полному освоению водных биоресурсов и, как следствие, за счет налоговых отчислений к пополнению бюджетов всех уровней, - заявил Игорь Зубарев. - Помимо этого, реализация норм закона позволит не допустить повышения цен на рыбопродукцию в предновогодний период – за счет того, что промысел не будет прерван на целый месяц».

Как сообщает корреспондент Fishnews, законом также предоставляется право на переоформление договоров о предоставлении рыбопромысловых участков на договоры пользования рыболовными участками.

Еще одна группа изменений касается лиц, осуществляющих за счет собственных средств воспроизводство анадромных видов рыб, с использованием принадлежащих им объектов рыбоводной инфраструктуры. Такие предприятия получат право заключить договор пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной аквакультуры без проведения торгов при условии внесения предусмотренной законодательством платы.

Накануне документ получил одобрение комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В ходе заседания члены Совета Федерации проголосовали за принятие закона.

Fishnews
НазадМетки: аквакультура
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