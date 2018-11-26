26 ноября 2018 года

Рыбацкий работодатель оказался мошенником

В Горно-Алтайске суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, злоумышленник обещал устроить потерпевшего рыбаком на Сахалине и похитил часть денег на билет.

Ранее не судимого местного жителя обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Следствие установило, что в период с января по апрель злоумышленник создал на сайте «Авито» объявление о предоставлении работы рыбакам в Южно-Сахалинске. Позвонившему мужчина предложил оплатить часть стоимости авиабилета переводом на банковскую карту, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики. После получения денег объявление было удалено, а звонки и сообщения потерпевшего остались без ответа.

В то же время, по версии следствия, обвиняемый провернул похожее дело, пообещав купить и пригнать автомобиль из Японии. Представляясь вымышленным именем, мужчина похитил у потерпевшей около 80 тыс. рублей.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Fishnews