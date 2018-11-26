26 ноября 2018 года

Виталий Ханаш: Там, где работает закон, бизнес защищен

Власти Аргентины при смене механизмов управления рыбной отраслью не позволяют себе принимать односторонние решения, без учета интересов бизнеса, отмечает президент рыбопромышленной компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий Ханаш.

Сейчас в российской рыбной отрасли происходит очередное изменение системы распределения промысловых квот, становятся другими и сами правила игры, в первую очередь для владельцев краболовного бизнеса. В Аргентине ситуация отчасти схожая. Разрешения на большинство видов промысла ранее выдавались на 15 лет, с ежегодным квотированием по ОДУ. Крабовые разрешения выдавались на 5 лет (т. к. промысел был в экспериментальной стадии) без ограничения квотами. Для предприятий республики этот пятилетний цикл сейчас завершается, и государство также готовится к принятию новых мер регулирования в отрасли, рассказал Fishnews президент аргентинской рыбопромышленной компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий Ханаш.

«Но у нас по сравнению с Россией есть заметная разница – это уверенность в том, что в Аргентине бизнес более защищен, поскольку законы здесь все-таки работают. А там, где работает закон, – там бизнес защищен», - подчеркнул глава компании.

По его словам, Crustaceos del Sur S.A. тоже прошла через смену правил игры. «К сожалению, в районе, в котором мы вели добычу краба, по рекомендации отраслевой науки и экологов было решено приостановить промысел до восстановления ресурса. И государство, чтобы дать возможность рыболовной компании нормально функционировать, сохранить рабочие места и платить людям зарплату, предоставило нам на выбор несколько других районов с тем же ресурсом в качестве компенсации. Да, мы провели научные исследования за свой счет, организовали несколько экспедиций, но в итоге планируем в этом году продолжить работу и получить хороший результат», - сообщил Виталий Ханаш.

Собеседник Fishnews обратил внимание: и в Аргентине госструктурами принимаются достаточно кардинальные решения, но в то же время они сопровождаются и сопоставимой компенсацией. Государственный аппарат заинтересован в том, чтобы аргентинские компании работали и сохраняли рабочие места для населения. Ведь если получится так, что по причине ошибочной государственной политики и принятых мер регулирования компании уйдут с рынка и граждане страны останутся без работы, это будет иметь достаточно серьезный общественный и политический резонанс, отметил президент компании.

По его мнению, в республике работает закон. «Несмотря на то, что правовые нормы всегда можно трактовать по-разному – вилка всегда остается, в любом случае государственные органы осторожно подходят к административным решениям, чтобы не пойти против конституции и учесть мнение своих граждан. Аргентинские власти понимают, что развитие государства тесно связано с развитием бизнеса», - подчеркнул Виталий Ханаш.

Он рассказал, что правила и механизмы управления рыбной отраслью в республике постепенно меняются, ситуацию с рыбным промыслом в аргентинских водах стараются сделать более организованной, привести в соответствие современным мировым стандартам, направленным на сбережение ресурса, и т. д. Поэтому на уровне руководства страны было принято решение изменить некоторые правила игры в отрасли, но делается это при полной коммуникации с бизнесом для поиска оптимальных, компромиссных решений.

Так, в сентябре президент Аргентины Маурисио Макри провел большое совещание с рыбопромышленниками. Обсуждались происходящие в рыболовной отрасли изменения, и представители бизнеса могли напрямую высказать главе государства свои опасения и предложения.

«Поэтому могу сказать, что власти Аргентины открыты для диалога с населением, с бизнесом и какие-то односторонние решения там не принимаются», - резюмировал президент компании.

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