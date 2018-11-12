12 ноября 2018 года

ФАС продолжает работу над аукционами

По дорожной карте развития конкуренции в рыбном хозяйстве ФАС работает совместно с Минсельхозом и Росрыболовством, сообщили в федеральной службе. План, напомним, предусматривает перераспределение 50% крабовых квот на аукционах.

Правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях экономики в августе. Документ, подготовленный ФАС, предусматривает мероприятия в сфере рыбохозяйственного комплекса.

В антимонопольной службе продолжают выступать за аукционы. Среди мер, направленных на совершенствование процедуры распределения ресурса, начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев назвал распределение 50% долей квот добычи краба на электронных аукционах. Речь идет об объемах, которые ранее были закреплены по историческому принципу. Видеоролик с комментариями представителя ведомства размещен на сайте ФАС, сообщает корреспондент Fishnews.

Олег Корнеев также заявил, что в дорожной карте предусмотрены меры, «направленные на снижение цены на водные биологические ресурсы» через создание дополнительных механизмов. В том числе сокращение цепочки между рыбодобытчиком и конечным потребителем — создание ярмарок, иных площадок для торговли продукцией из водных биоресурсов.

Также представитель ФАС остановился на развитии конкуренции в других природоресурсных отраслях. «По данным дорожным картам мы работаем совместно с Министерством сельского хозяйства, Росрыболовством и Министерством природных ресурсов», – сказал руководитель управления.

Fishnews