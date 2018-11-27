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Антарктический клыкач. Фото из «Википедии»

Россия примет участие в добыче клыкача

Российские ярусоловы в этом году вновь отправились на промысел клыкача в воды Антарктики. В экспедиции участвуют и представители науки: ученые АзНИИРХ соберут информацию, необходимую для оценки состояния морских биоресурсов и воздействия рыболовства.

Промысел клыкача в районе 88 (это район в зоне действия Конвенции АНТКОМ, включающий море Росса и море Амундсена) стартует с 1 декабря. В добыче намерены участвовать 24 судна, работающие под флагами 9 государств: Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Испании, Республики Корея, России, Украины, Уругвая и Японии.

От России на рыбалку направилось три ярусолова – «Волк Арктики», «Спарта» и «Палмер». На каждом из них, в соответствии с нормами АНТКОМ – Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, размещено по два научных наблюдателя – национальный и международный.

«На борту ярусоловов «Спарта» и «Волк Арктики» в качестве национальных научных наблюдателей работают сотрудники лаборатории Мирового океана Керченского филиала Азовского НИИ рыбного хозяйства», – рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Перед учеными института стоит важная задача по сбору научной информации, необходимой для оценки состояния популяций морских биоресурсов Антарктики, а также для оценки воздействия промысла на эти популяции.

На основе данных, которые соберут специалисты (в том числе российские ученые), АНТКОМ будет принимать решения по условиям и порядку использования морских биоресурсов Антарктики. «Таким образом, от работы ученых зависят меры по управлению запасами, правила промысла и объемы допустимых уловов», – подчеркнули в АзНИИРХ.

Промысел клыкача будет осуществляться под управлением АНТКОМ, пока рыбаки не достигнут общего разрешенного объема вылова, установленного для каждого подрайона.

Fishnews
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