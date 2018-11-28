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Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по науке и образованию. Фото пресс-службы главы государства

Владимир Путин призвал науку стать более открытой

На заседании Совета по науке и образованию президент Владимир Путин предложил несколько шагов, которые, по его мнению, позволят сделать научную сферу более эффективной.

«Подчеркну, мы не будем экономить на науке», – пообещал на заседании профильного совета президент Владимир Путин. Однако финансирование должно обеспечивать отдачу для государства, общества и развития самой научной сферы, отметил он.

Президент предложил несколько мер. Первое – установить для всех министерств и ведомств единые требования к порядку предоставления госзадания на НИОКРы и отбору тематик научных проектов. Также должны быть выработаны единые квалификационные требования к их руководителям.

Глава государства поручил правительству наладить прямое взаимодействие и координацию усилий Министерства науки и высшего образования с другими ведомствами и органами власти в регионах, сообщает корреспондент Fishnews.

Второе – выстроить на всех этапах исследования прозрачную и объективную экспертизу результатов, сформировать понятные критерии их оценки. Итогом прикладных исследований должны быть не отчеты и не количество разработок, а практический вклад, заявил Владимир Путин.

«Это рост продолжительности жизни наших граждан, снижение смертности от различного рода заболеваний, экологическое оздоровление территорий, повышение скорости и надежности транспорта, энергосбережение и эффективные цифровые решения во всех сферах, рост производительности труда и высокотехнологичного экспорта и повышение обороноспособности нашей страны», – перечислил президент.

Третье – обновить не менее половины приборной базы исследовательских организаций. При этом речь должна идти об оборудовании, способном обеспечить прорывные результаты.

Четвертое – серьезно повысить открытость науки. «Это в том числе касается публикаций результатов гражданских исследований, выполняемых за бюджетные деньги, что, безусловно, усилит ответственность исследователей, будет работать на популяризацию отечественной науки, способствовать экспорту наших инноваций и образовательных услуг», – полагает Владимир Путин.

Fishnews

  • Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по науке и образованию. Фото пресс-службы главы государства
  • Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по науке и образованию. Фото пресс-службы главы государства
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