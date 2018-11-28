28 ноября 2018 года

«Прибрежке» обещают помощь с флотом уже в будущем году

В течение 2019 г. Росрыболовство собирается разработать и внедрить новый механизм господдержки для обновления малотоннажного и среднетоннажного флота. Инвестору планируется компенсировать до 25% от стоимости строительства судна.

Концепцию нового инструмента ведомство подготовило совместно с Минпромторгом. Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, предусмотрена денежная компенсация до 25% от объема инвестиций в строительство судна. Средства выделят сразу после его ввода в эксплуатацию и успешных промысловых испытаний. Также прорабатывается возможность заказа или разработки Министерством промышленности и торговли типовых проектов судов для инвесторов.

Претендующие на господдержку проекты должны будут соответствовать минимальным нормативным требованиям (исходя из концепции развития рыболовства в каждом из бассейнов). Инвестор сможет применять дополнительные инструменты господдержки: налоговые льготы при регистрации в Российском международном реестре судов, региональные программы, а также выход на серийное строительство.

Таким образом собираются стимулировать обновление флота для прибрежного промысла и доставки свежих уловов на береговые заводы. Механизм господдержки планируется применять прежде всего на бассейнах с запасами массовых пелагических видов (в том числе неквотируемых), требующими более полного и экономически эффективного освоения.

Так, предполагается, что в Западном бассейне освоение кильки и салаки новым флотом поможет выстроить экономически эффективную производственно-технологическую цепочку – от добычи до береговой переработки.

По подсчетам Росрыболовства, в Западном бассейне нужно построить 25-30 судов, в Северном бассейне – до 5 единиц флота. Совокупный объем инвестиций оценивают в 15 млрд рублей.

В ближайшее время ведомство планирует провести выездное заседание рабочей группы, чтобы представить новый механизм поддержки рыбакам Дальневосточного бассейна. В октябре такая встреча состоялась в Феодосии, а в ноябре – в Санкт-Петербурге.

Fishnews