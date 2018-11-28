28 ноября 2018 года

Каспийская килька ждет рыбаков

В Каспийском море отечественные рыбаки осваивают рекомендованный вылов чуть более чем на 3%, например, из 75,6 тыс. тонн кильки добывают максимум 1,5 тыс. тонн. Ситуацию планируют исправить с помощью круглогодичного промысла малотоннажным флотом.

Ситуацию с низкими уловами обсудили на совете по морской деятельности при губернаторе Астраханской области.В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, Росморпорта, пограничников, науки, нефтяников.

Директор КаспНИРХа Арсен Мирзоян рассказал, что объем рекомендованного вылова для России в Каспийском море составляет 92 тыс. тонн (в том числе каспийских килек – 75,6 тыс. тонн, сельдей – 14 тыс. тонн, кефали – 2,5 тыс. тонн). При стабильном ресурсе обыкновенной кильки наблюдается восстановление запаса анчоусовидной кильки.

«Интенсивность российского морского промысла на Каспии настолько низкая, что освоение объемов рекомендованного вылова морских рыб составляет чуть более 3%. За год вылавливается 2-3 тыс. тонн рыбы, из них сельдей до 1 тыс. тонн, кефали 500-800 тонн и кильки до 1,5 тыс. тонн», - привел неутешительную статистику глава института.

Материалы гидроакустических и учетных световых конусных съемок КаспНИРХ в 2011-2018 гг. подтверждают интенсивный рост запаса килек, особенно обыкновенной, в Среднем Каспии. Это требует новых подходов к организации промысла, отметили в институте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Каспийского НИИ рыбного хозяйства, в этом году началась реализация программы по экспериментально-промышленному лову каспийских килек, рассчитанная на 3 года. Во время научно-исследовательских рейсов отрабатывают технику лова экспериментальными орудиями на разных глубинах.

«Контрольные ловы показали стабильные уловы 200 кг за подъем конуса. Режим работы - в течение часа 4-5 подъемов. Предложенное нами орудие лова, несомненно, эффективно. Работы будут продолжены в летний и летне-осенний периоды не только у побережья Республики Дагестан, но и на всей акватории Среднего Каспия на смешанных скоплениях обыкновенной и анчоусовидной килек», – поделился результатами работы Арсен Мирзоян.

В перспективе оптимальную организацию промысла предполагается строить на основе круглогодичной многовидовой добычи килек, сельдей и кефалей малотоннажными судами. Планируется, что использование такого флота в «прибрежке» поможет мобильнее осваивать районы промысла и увеличить сроки пребывания в местах активного лова.

«Только при проведении соответствующих рыбохозяйственных мероприятий - восстановления рыбопромыслового флота, береговой инфраструктуры, расширения зон прибрежного рыболовства - вылов морских ВБР сможет достигнуть уровня прогнозных значений», - подвел итог директор института.

Fishnews