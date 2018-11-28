28 ноября 2018 года

РСРР подтвердил общероссийский статус

Российский союз работодателей-рыбопромышленников получил официальную регистрацию в качестве общероссийского объединения работодателей рыбной отрасли.

Статус Российского союза работодателей-рыбопромышленников как общероссийского отраслевого объединения работодателей получил подтверждение в Минюсте, сообщает корреспондент Fishnews.

«Можно сказать, что теперь юридически отраслевое объединение работодателей существует полноценно, – заявил исполнительный вице-президент РСРР Герман Зверев. - В ближайшее время соберется заседание правления – на этой неделе или на следующей, для того чтобы обозначить ближайшие задачи».

Приоритетом для РСРР остается заключение трехстороннего отраслевого соглашения между работодателями-рыбопромышленниками, Российским профсоюзом работников рыбного хозяйства и Федеральным агентством по рыболовству.

По словам Германа Зверева, сейчас РСРР ожидает информации от профсоюза. «Может быть, мы даже проведем официальную первую встречу с председателем Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимиром Кругловым, для того чтобы активизировать нашу работу по трехстороннему соглашению», - отметил он.

Напомним, первое собрание учредителей Российского союза работодателей-рыбопромышленников состоялось 17 октября. Желание стать его участниками выразили 59 предприятий рыбохозяйственного комплекса, представляющих, как требует законодательство, более половины субъектов РФ.

Fishnews