29 ноября 2018 года

Бразильцы завершили «рыбную» инспекцию в России

Представители Бразилии провели инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий в Приморском крае и Калининградской области. Предварительный отчет направят российским коллегам в течение 60 дней, окончательный – спустя еще месяц.

Заключительная встреча представителей Россельхознадзора с коллегами из Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии прошла в Москве. Стороны обсудили инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий, которую провела в Приморском крае и Калининградской области бразильская сторона. Гости знакомились с российской системой контроля и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности рыбной продукции, предназначенной для экспорта в южноамериканскую республику.

Предварительный отчет компетентный орган Бразилии направит в Россельхознадзор в течение 60 дней, сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства. Со своей стороны российские коллеги предоставят комментарии и, в случае необходимости, дополнительную документацию.

Окончательный отчет по инспекции Министерство сельского хозяйства республики сформирует спустя еще один месяц (с учетом предоставленных Россельхознадзором сведений).

Участники встречи рассмотрели возможность доступа на бразильский рынок 108 российских предприятий под гарантии Россельхознадзора. Ранее в министерство сельского хозяйства Бразилии отправили на рассмотрение заявку со списком этих предприятий.

Fishnews