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Вступил в силу приговор бывшему полицейскому Магаданской области. Фото пресс-службы региональной прокуратуры

Полицейский «метал» на прилавки опасную икру

Вступил в силу приговор бывшему полицейскому Магаданской области. Он получил четыре года колонии со штрафом за продажу некачественной конфискованной икры.

Уголовное дело возбудили в отношении оперуполномоченного группы по защите водных биоресурсов межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления МВД России.

Магаданский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По роду служебной деятельности полицейский имел доступ к помещениям, где хранилась изъятая из незаконного оборота лососевая икра. Суд установил, что правоохранитель в период с 1 ноября 2016 г по 24 марта 2017 г., понимая, что икра будет утилизирована или уничтожена, передал торговцу рыбопродукцией не менее 1661 кг изъятого деликатеса. По мере реализации икры правоохранитель поэтапно, в период с 1 ноября 2016 г. по 13 апреля 2017 г., незаконно получил не менее 2,4 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 3 года, со штрафом 100 тыс. рублей и лишением звания капитана полиции.

Впоследствии Магаданский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционному представлению гособвинителя и жалобам стороны защиты. Суд согласился с предложениями прокурора и изменил приговор, уточнив наказание. Жалоба адвоката об отмене приговора суда первой инстанции осталась без удовлетворения.

Fishnews
НазадМетки: икрамагаданская областьуголовное дело
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