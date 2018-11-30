30 ноября 2018 года

В Якутии может появиться новый рыбоводный завод

Вопросы строительства рыбоводного завода прорабатывают в Республике Саха (Якутия). Планируется, что новое предприятие займется пополнением запасов сибирского осетра и сиговых.

Возможное строительство рыбоводного завода по искусственному воспроизводству водных биоресурсов обсуждалось на рабочем совещании у зампреда правительства Якутии Дениса Белозерова. Предполагаемое место размещения нового завода – среднее течение реки Лены.

Сейчас разработан предварительный план-схема рыбоводного завода площадью 2 тыс. квадратных метров. Производственная мощность – 1 млн экземпляров молоди осетра и 100 млн. икры сиговых.

«Основными целями строительства рыбоводного завода в Якутии является восстановление естественных запасов основных промысловых видов рыб, в том числе сибирского осетра ленской популяции, увеличение квот вылова и развитие товарного рыбоводства (аквакультуры) в республике», – рассказали в пресс-службе правительства Якутии.

После проработки всех вопросов планируется подписать соглашение между правительством региона и Росрыболовством. Предстоит, в частности, определить источники финансирования для постройки завода.

Fishnews