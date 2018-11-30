30 ноября 2018 года

Компании получили доли инвестквот на Западной Камчатке

Росрыболовство закрепило за пользователями доли инвестиционных квот на вылов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Для того чтобы начать осваивать эти лимиты, компании должны ввести в эксплуатацию береговые заводы.

Приказом от 28 ноября 2018 г. № 698 Федеральное агентство по рыболовству закрепило за пользователями доли квот вылова на инвестиционные цели. Как сообщает корреспондент Fishnews, выделение этих объемов предусматривается под запуск береговых предприятий для рыбопереработки. По классификации, закрепленной постановлением правительства, это объекты инвестиций типа Ж-3 – завод по переработке разнорыбицы малой мощности.

Доли квот закреплены за компаниями «Невод», «Октябрьский-1», «Алаид» и «Заря». Речь идет о праве на вылов трески, дальневосточных камбал, макруруса, наваги и палтусов на Западной Камчатке. Осваивать эти объемы инвесторы смогут после введения заводов в эксплуатацию.

Доли были определены по итогам аукциона на понижение, который состоялся в октябре. Правда, по какой-то причине в приказе указан Северный бассейн, а не Дальневосточный.

Также утвержден перечень нераспределенных долей квот.

Fishnews