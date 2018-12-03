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Любительский улов в Астраханской области

Правила рыбалки на Волго-Каспии обновили

В правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна внесли изменения. Поправки предусмотрены по орудиям лова, местам и срокам добычи водных биоресурсов, а также запретам на вылов.

Приказ Минсельхоза от 6 ноября 2018 г. № 211 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу 11 декабря.

В частности, как сообщает корреспондент Fishnews, в границы Южного рыбохозяйственного района включены Состинские озера. Также в Южном районе теперь нельзя будет ловить берша в режиме промышленного и прибрежного рыболовства.

Для любительской рыбалки в Волгоградской и Саратовской области установлен минимальный размер налима – 40 см. В Ульяновской области любителям нельзя будет добывать осетровых и белорыбицу.

Кроме того, внесены изменения в перечни зимовальных ям в Нижегородской и Ярославской областях. А также - в перечень нерестовых участков на водных объектах рыбохозяйственного значения Владимирской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областей. В этот список внесены места нерестилищ Республики Марий Эл.

В правила внесли и изменения, связанные с тем, что с 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок».

Fishnews
НазадМетки: осетровых
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