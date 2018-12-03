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На БМРТ «Павел Батов» смонтировали новую установку по производству рыбной муки, а также ввели в строй линия, позволяющая отсортировывать прилов сельди от улова минтая. Фото пресс-службы «Русской рыбопромышленной компании»

РРПК модернизирует производственные мощности

«Русская рыбопромышленная компания» установила на БМРТ «Павел Батов» линию, позволяющую отсортировать от улова минтая прилов сельди и отправлять его для производства филе. Модернизация отвечает общему курсу на производство продукции глубокой переработки, отмечают в РРПК.

На БМРТ «Павел Батов», принадлежащем «Русской рыбопромышленной компании», смонтирована новая установка по производству рыбной муки, а также введена в строй линия, позволяющая отсортировывать прилов сельди от улова минтая и направлять его на производство филе.

Проектная мощность новой РМУ более чем в два раза выше, чем у предыдущей установки. Это полностью обеспечивает потребности судна в переработке отходов основного производства, в том числе – с учетом возможного увеличения выпуска продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе компании. В РРПК рассчитывают, что новое оборудование позволит оптимизировать использование рыбных ресурсов и обеспечить выпуск из сельди рыбной муки с высоким содержанием протеина, что укрепит позиции РРПК на рынках кормов в Китае и Корее.

Линия по сортировке рыбы позволяет обеспечить производство филе сельди из прилова в период минтаевой путины. Проектная мощность установленной на судне машины для производства филе сельди составляет 20 тонн продукции в сутки. Она может быть увеличена до 30-35 тонн/сутки в зависимости от производственной программы и основного объекта промысла.

«РРПК ориентирована на увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, – прокомментировал генеральный директор компании Федор Кирсанов. – К настоящему времени на шести судах обеспечена возможность производства продукции глубокой переработки – филе минтая и сельди, фарша минтая. Произведенные и замороженные в море филе и фарш минтая служат сырьем для высококачественной продукции в категории «готово к приготовлению» под собственным брендом компании – Nordeco.

В рамках постоянно действующей программы модернизации флота осенью проведена также глубокая модернизация рыбомучной установки на БМРТ «Капитан Олейничук».

Fishnews
НазадМетки: китай
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