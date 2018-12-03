03 декабря 2018 года

На Северных Курилах введен в эксплуатацию новый рыбоводный завод

В Сахалинской области действует большое количество лососевых рыбоводных заводов, однако на Северных Курилах такое предприятие появилось впервые.

Первые 17 млн оплодотворенных икринок кеты заложили на инкубацию на новом рыбоводном заводе на острове Парамушир. После достижения проектной мощности предприятие войдет в тройку крупнейших ЛРЗ Сахалинской области.

Рыбоводный завод расположен на реке Савушкина в семи километрах от Северо-Курильска. Мощность завода составляет до 50 млн икринок. Предполагается, что такой объем специалисты предприятия заложат на инкубацию в конце следующего года, после того как будет введена в эксплуатацию вторая очередь. Новый завод является частным, инвестором выступает северокурильская рыбопромышленная компания «Гранис». Общий объем вложений оценивается в 440 млн рублей.

Как сообщил заместитель директора компании «Гранис» Дмитрий Макаренко, работа по созданию завода ведется с 2013 г. Вначале проходил сбор и анализ информации с привлечением научных специалистов, затем ежегодно осуществлялась экспериментальная закладка икры с применением гравийных аппаратов. Непосредственно к возведению завода компания приступила два года назад.

«Строительство завода осложнялось очень непростой логистикой и тяжелыми погодными условиями Северных Курил. Все строительные материалы приходилось доставлять с материка, – рассказал собеседник Fishnews. – Но мы уверены, что наши усилия не пропадут даром».

Fishnews