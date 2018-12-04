04 декабря 2018 года

Нерыбные «Дни Дальнего Востока»

В рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» на Тверской площади открылась ярмарка, посвященная традиционным продуктам, ремеслам, деликатесам, географическим и культурным особенностям дальневосточных регионов.

Дальневосточная ярмарка 3 декабря официально начала работу напротив столичной мэрии. Площадку сразу осмотрели заместитель полпреда президента в ДФО Олег Скуфинский и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, который остался доволен увиденным.

«Эмоции положительные, потому что мы всегда исторически пытались привезти и показать самое лучшее в столице», - отметил глава Минвостокразвития. Он добавил, что Дальний Восток - экологически чистый регион, поэтому дальневосточная продукция пользуется популярностью.

В ярмарке принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока: Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Бурятия, ЕАО, Якутия, Чукотский АО, Хабаровский, Приморский, Камчатский и Забайкальский края. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом году организаторы региональных стендов в торговых галереях предпочли сделать ставку не столько на промышленную продукцию, сколько на ручной труд и ремесла - сувениры, украшения, мед, сладости, всевозможные дикоросы.

Несмотря на обещание «свежих морепродуктов», так называемая «Деревня рыбака» - группа торговых шале вокруг фонтана - выглядела гораздо скромнее, чем в прошлом году. Часть предприятий, например, из Сахалинской области, Хабаровского края или Якутии, продавали рыбную продукцию - в основном в копченом, соленом или консервированном виде, но особым разнообразием ассортимент не отличался.

После отчетов Росрыболовства о сверхуспешной лососевой путине на Камчатке москвичи, похоже, ожидали увидеть изобилие подешевевшей красной икры. Но к разочарованию многих в круглом «икорном» павильоне с гербом полуострова и изображениями лососей на стенах предлагались только буклеты и видеоролики о туристических маршрутах Камчатки и ничего съедобного.

Зато популярностью пользовались мастер-классы по изготовлению кукол и оберегов, резьбе по дереву, вышивке, каллиграфии, росписи посуды и настольным играм, организованные в теплом павильоне. Постоянно заглядывали посетители ярмарки и в «Чайный дом», где можно было согреться горячим глинтвейном, попробовать сироп из лимонника или красники и выбрать свой вариант экзотического чая с разнообразными добавками - от трав и ягод до экстракта трепанга. Перед сценой, несмотря на морозную погоду, выступали танцоры в национальных костюмах народов Севера.

Ярмарка продолжит работу на Тверской площади до 9 декабря.

Fishnews