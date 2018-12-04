04 декабря 2018 года

Аргентинские рыбаки отстояли право на достойные зарплаты

Рыбаки Аргентинской Республики в результате долгой забастовки добились повышения оплаты труда на 80%. Стачка обошлась рыбопромышленникам примерно в 5 млрд песо (около 136,8 млн долларов) из-за двухнедельного простоя после открытия сезона.

Представители промыслового флота и Союза объединенных морских работников Аргентины пришли к соглашению 29 ноября, почти через месяц после начала забастовки. По информации портала Undercurrent News, рыбакам обещали повысить оплату до 38 песо (1,04 доллара) за килограмм креветки до конца года и до 40 песо (1,09 доллара) за килограмм с января 2019 г. А с февраля будущего года члены экипажа должны будут получать 42 песо (1,15 доллара) за килограмм. Эта цена будет действовать до очередных переговоров между бизнесом и профсоюзом, которые запланированы на октябрь.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в подписанном соглашении указана стоимость оплаты и за другие биоресурсы, например, мерлузы (хека), также согласован календарь рабочих и праздничных дней.

Кроме того, добывающие компании еще не преодолели преодолеть кризис, связанный с забастовкой портовых погрузчиков (она стартовала вслед за стачкой рыбаков). Впрочем, по данным Undercurrent News, стороны близки к заключению соглашения.

Теперь рыболовный флот республики готовится отправиться в южную часть Атлантического океана за «красным золотом» - аргентинской креветкой. До конца забастовки ее ловили только мелкие рыбаки-кустари.

Благодаря торговому соглашению между Аргентиной и Китаем экспорт дикой креветки из южноамериканской республики в КНР значительно вырос. В 2016 г. поставки этого морепродукта за рубеж в стоимостном выражении даже опередили аргентинскую говядину.

Сейчас интерес к промыслу креветки настолько высок, что для него задействуют траулеры, изначально спроектированные для промысла австралийской мерлузы (хека). Повреждения уловов из-за добычи такими судами привели к увеличению производства безголовой креветки.

Fishnews