05 декабря 2018 года

Переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

Вопрос переработки рыбных отходов остро стоит для большинства действующих заводов. Повысила актуальность этой темы и программа инвестквот. Российские инженеры проанализировали сложности, связанные с ПРО, и предложили свои варианты решений.

Особенности дальневосточной ПРО

Переработка рыбных отходов на Дальнем Востоке имеет свои особенности. Во-первых, это небольшой размер производств. От этого напрямую зависят объем переработки отходов и, соответственно, требуемые технологические мощности. С этим же связаны и определенные сложности. К примеру, как рассказал Fishnews руководитель направления ПРО компании «Технологическое оборудование» Вадим Бахтин, в линейке даже известных западных изготовителей оборудования могут отсутствовать установки по переработке отходов небольшой производительности, так как, по их расчетам, «экономика ПРО начинается с 80-100 тонн сырья (отходов) в сутки».

Во-вторых, дальневосточные рыбоперерабатывающие производства как правило расположены непосредственно в районах промысла на побережье или неподалеку от лососевых рек. Такая удаленность от крупных населенных пунктов заметно удорожает инженерный ресурс (электричество, топливо, воду), вызывает сложности с ремонтом оборудования и доставкой запасных частей. Все это требует повышенной надежности всех механизмов на производстве.

Кроме того, отмечает Вадим Бахтин, удаленность предприятий друг от друга создает сложности со сбором отходов для их переработки в каком-то одном месте. Из-за этого фактически отсутствует кооперация в вопросе переработки рыбных отходов.

Нельзя не учитывать и такую актуальную для всех отдаленных регионов России тему, как отсутствие квалифицированных специалистов, обращает внимание эксперт.

О чем стоит помнить?

Сам процесс переработки рыбных отходов стандартный и включает в себя несколько этапов, которые в технологическом плане являются достаточно энергозатратными. Экономика ПРО требует получения товара, который мог бы продаваться и окупать затраты на переработку.

К сожалению, отмечает представитель ООО «Технологическое оборудование», задача получения высококачественного жира и высококачественной муки одновременно очень сложна. Ее решение возможно при наличии на предприятии правильно выстроенной технологии и высококвалифицированного технолога.

Для того чтобы определиться с продуктом, который переработчик желает получить на выходе, необходимо учитывать, какое сырье и как будет подаваться на переработку. Так, для производства муки хороша белая постная рыба, для производства жира – жирная рыба (лосось). И уж точно ничего качественнее технического жира и низкосортной муки сделать не получится, если отходы будут одним потоком выливаться в РМУ со всего завода. Поэтому при выстраивании технологии ПРО вопрос подачи отходов рыбопереработки также играет очень важную роль, обращает внимание Вадим Бахтин.

Важно осознавать и тот факт, что утилизация отходов рыбопереработки тоже дает отходы – это выбросы дурно пахнущих газов, клеевая вода, которую нельзя так просто отправлять в окружающую среду. А значит, требуются устройства, такие как скрубберы, выпарные станции или станции биоочистки, которыми дополняют более совершенные технологические линии переработки рыбных отходов.

После определения количества и качества сырья (отходов основного производства) и желаемого продукта переработки (жир или мука), любое решение обязательно потребует предварительного проектирования всей технологической цепочки производства, в идеале – от этапа приемки улова на переработку до утилизации вторичных отходов самой линии ПРО, отмечает эксперт.

Решение найдется всегда!

По словам представителя компании «Технологическое оборудование», понимание всей сложности переработки рыбных отходов не должно останавливать рыбопромышленников. У российских инженеров сегодня есть опыт по проектированию полноценных комплексов ПРО и решения, которые позволяют оптимизировать затраты заказчика; в их техническом арсенале – лучшие образцы от мировых производителей оборудования и собственные наработки.

Ясно, что чем больше завод и объемы производства, тем быстрее способны окупиться первоначальные вложения в реализуемую переработку. При желании, по словам Вадима Бахтина, можно делать ставку и на выпуск продукции высшего качества из рыбного жира, например, капсулированного жира. Это требует хорошо выстроенной технологии, но на выходе в разы повышает прибыль производителя.

Несколько сложнее организовать полноценную переработку рыбных отходов на небольших предприятиях и сделать ее при этом самоокупаемой. Однако отечественные инженеры уже занимаются восполнением пробела, образовавшегося на российском рынке в нише 5 и 10-тонных РМУ. Растет интерес к альтернативным вариантам переработки отходов (например, с применением ферментов), которые также планируется внедрять на производствах.

Качественная и эффективная переработка рыбных отходов может быть налажена и на уже действующих предприятиях. В этом случае не стоит делать ставку лишь на возможности новой рыбомучной установки или замену отдельных узлов существующей РМУ. Правильнее будет доверить отладку всего технологического процесса от подачи сырья до получения продукта специалистам.

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