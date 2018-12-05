05 декабря 2018 года

Зарубежным инвесторам прописали детальную отчетность

Иностранных инвесторов в стратегических отраслях обязали предоставлять в ФАС отчетность о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

В мае в федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (под действие которого подпадают предприятия рыбной отрасли) внесли ряд изменений. В том числе при предварительном согласовании сделки заявителей обязали представлять в ФАС России сведения о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Постановлениями №1456, №1457 и №1458 Правительство регламентировало этот процесс. В частности, утвердили специальные правила, согласно которым заявитель обязан представлять информацию в определенный срок в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки, а также при уведомлении о совершении сделок или направлении запроса о необходимости согласования планируемой сделки в установленном порядке. Заявитель обязан сообщить о месте регистрации и адресе каждого из своих выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, их гражданстве, виде деятельности, количестве имеющихся у них акций (долей) в уставном капитале заявителя и находящихся в распоряжении голосов, приходящихся на эти акции (доли), а также сведения о признаках, определяющих факт наличия над заявителем контроля в соответствии с законом № 57.

Fishnews