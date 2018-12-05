05 декабря 2018 года

Рыбацкими проблемами КМНС озаботились в Госдуме

На базе Государственной Думы создадут межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства о рыболовстве коренных малочисленных народов. Специалисты займутся созданием новой модели правового регулирования.

Эта модель предусматривает формирование реестра КМНС, исключение заявочного принципа выделения объемов рыбы и передачу полномочий по принятию решений в сфере традиционного рыболовства на уровень субъектов Федерации. Об этом рассказала зампред Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Актуальные проблемы коренных малочисленных народов рассмотрели на рабочей встрече с участием представителей Росрыболовства, Госдумы, науки, КМНС и минсельхозрыбпрода Магаданской области. Главным пунктом повестки стал вопрос о невозможности традиционного лова даже самыми близкими родственниками аборигенов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«В силу разных обстоятельств, будь то состояние здоровья, удаленность от мест лова водных биологических ресурсов или по каким-либо другим причинам в семьях со смешанными браками, где супруг (супруга) – представители другой национальности, не относящейся к коренным малочисленным народам Севера, возникает острая необходимость в переуступке представителем КМНС своего исключительного права на вылов водных биоресурсов, в том числе мужу или жене», – обратила внимание Оксана Бондарь. Депутат подготовила поправки в закон о рыболовстве и Водный кодекс. Однако в ходе обсуждения инициативы заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что практики переуступки права коренных народов на вылов рыбы кому-либо другому нет, и реализована такая инициатива быть не может.

«В то же время, поскольку в сфере правового регулирования рыболовства коренных народов возникает множество проблем, связанных с заявками на квоты по вылову рыбы и усложненным механизмом принятия решений о распределении объемов вылова рыбы, мы договорились о создании межведомственной рабочей группы на базе Государственной Думы», – рассказала парламентарий.

В состав новой рабочей группы войдут депутаты Госдумы, представители Минсельхоза, Росрыболовства, ФСБ, регионов, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Fishnews