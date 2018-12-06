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С января по ноябрь экспорт рыбы и морепродуктов из Вьетнама составил 8,1 млрд долларов. Фото Viet Nam News

Вьетнамская рыба активно «плывет» за рубеж

С января по ноябрь экспорт рыбы и морепродуктов из Вьетнама составил 8,1 млрд долларов, на 6,8% превысив уровень прошлого года. Больше всего предприятия республики отправили на иностранные рынки знаменитого пангасиуса – примерно на 2 млрд долларов.

На втором месте осьминог (609 млн долларов), за ним следуют тунец и каракатица (по 600 млн долларов), пишет Viet Nam News.

По информации Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама, крупнейшими импортерами рыбы и морепродуктов республики являются Соединенные Штаты, Япония, Китай и Республика Корея. Кроме того, вырос экспорт вьетнамской рыбопродукции на рынки Великобритании (+14,5%), Таиланда (+17,1%), Республики Корея (+12,2%) и Австралии (+11%), сообщает корреспондент Fishnews.

Больше рыбы и морепродуктов стал закупать и сам Вьетнам - на 21,3% к уровню 2017 г., за 11 месяцев этот импорт составил 1,58 млрд долларов. По мнению ряда экспертов, предприниматели республики активно перепродают эти товары в Китай, причем не всегда легально.

Fishnews
НазадМетки: китайкореяяпония
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