06 декабря 2018 года

Возможности ТОР откроются аквакультуре

Правительство поддержало законопроект, который позволит включать в состав территорий опережающего развития части поверхностных водных объектов. Это позволит запустить больше проектов в разных сферах, в том числе в аквакультуре, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство одобрило проект федерального закона, с помощью которого планируется улучшить условия предпринимательской и другой инвестиционной деятельности на ТОР. Документ рассмотрели на заседании кабмина 5 декабря.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, предусматривается, в частности, возможность включения в границы территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) частей поверхностных водных объектов.

«Я во время встреч на Дальнем Востоке сталкивался с обращениями на эту тему, поскольку сейчас водные пространства не включаются в ТОР», – прокомментировал изменения глава правительства Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что внесение поправок позволит «запустить больше проектов в разных сферах – от туризма до выращивания аквакультуры», упростит развитие гидротехнических сооружений.

Как сообщалось ранее, предложение о создании (изменении границ) ТОР в связи с включением части поверхностного водного объекта нужно будет согласовывать с Минобороны, Минприроды, Минтрансом России.

Законопроект разработало Минвостокразвития. Полное название документа – «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и иные законодательные акты Российской Федерации». Проект закона должен быть внесен в Госдуму в установленном порядке.

Fishnews

