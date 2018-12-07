07 декабря 2018 года

Минтай идет на север

Специалисты ТИНРО-Центра провели комплексные исследования биоресурсов Чукотского моря. В этих районах увеличилась биомасса минтая, ученые видят причину в потеплении Берингова моря.

Экспедиция проходила осенью нынешнего года на научно-исследовательском судне «ТИНРО». Начальник рейса Олег Борилко в ходе отчета рассказал, что на пути к району работ специалисты также выполнили 11 пелагических тралений по японской скумбрии и дальневосточной сардине в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах. В чукотских водах НИС начало работу с 31 августа. Ученые обследовали два полигона – «Южный» (15,6 тыс. км²) и «Северный» (около 20 тыс. км²). Траловые съемки на южном участке выполнялись на глубинах 43-52 м, а на северном ученые спускались глубже, на изобаты 140-270 м.

Кто живет в Чукотском море

Ихтиоцен в западной части Чукотского моря очень беден по составу, специалисты обнаружили не более нескольких десятков видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе института. По мере продвижения с юга на север число встреченных видов постепенно сокращалось: представителей арктико-бореальной фауны сменяли немногочисленные арктические гидробионты. Всего в Чукотском море в период исследований специалисты обнаружили 58 видов рыб из 14 семейств.

На обоих участках часто попадались северная палтусовидная камбала (она присутствовала в каждом улове) и сайка. Встречаемость минтая на южном участке также была высокой (свыше 90%), причем как взрослых особей, так и сеголеток. На северном участке этот вид менее распространен, хотя и продолжает входить в число массовых (встречаемость 63,3% – для взрослых особей и 46,7% - для сеголеток). Мойва чаще наблюдалась на южном участке (87,5%), а на северном ее встречаемость снизилась до 46,7%.

Среди рогатковых, распространенных на южном участке Чукотского моря, наиболее часто попадались арктический шлемоносец и бородавчатый керчак. Однако на северном участке эти виды практически не встречались, там доминировали представители семейств бельдюговых и липаровых.

По результатам донной траловой съемки в западной части Чукотского моря учтенная биомасса донных и придонных видов рыб составила 50,1 тыс. тонн на южном участке и 22 тыс. тонн – на северном.

Основу биомассы рыб, оцененной для южного района, составлял крупный минтай (62,8%). На северном участке по биомассе доминировала сайка 88,4%. Основу уловов составляли взрослые особи сайки (55,8%), но и доля сеголеток была довольно высокой (32,6%).

Как возросли запасы

Сравнивая оценки биомасс по основным массовым видам, с данными за предыдущие годы исследований, можно отметить увеличение суммарных оценок запасов рыб, обратил внимание Олег Борилко. По его словам, основная причина – возросшая биомасса минтая. В ходе предыдущих съемок этот вид фиксировался лишь в единичных экземплярах.

По мнению ученых, обнаруженный минтай принадлежал к восточноберинговоморской популяции. Но если наличие пассивно переносимых мелкоразмерных рыб можно объяснить генеральным направлением течений, выходящих из Берингова в Чукотское море через Берингов пролив, то появление в это время крупноразмерного старшевозрастного минтая в южной части Чукотского моря довольно необычно. Во время арктических исследований 2014 г. минтай в траловых уловах в Чукотском море практически отсутствовал.

Специалисты полагают, что потепление Берингова моря, наблюдающееся с 2015 г., оказало влияние на температурный фон южной части Чукотского моря, вынос зоопланктона (основных объектов питания минтая) и, как следствие, – расширение ареала минтая в северном направлении.

По словам Олега Борилко, в текущем году американские ученые также отмечали уход части запаса восточноберинговоморской популяции минтая в северный сектор моря. В США связывали это с потеплением вод и усиленным таянием льда в летний период. Траловая съемка, проведенная в этом году судами Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA, НОАА),показала снижение биомассы минтая в юго-восточной части Берингова моря. Одновременно в северной части Берингова моря (в границах исключительной экономзоны Соединенных Штатов) наблюдалось увеличение биомассы этого вида примерно на 1 млн тонн.

Таким образом, минтай, обнаруженный в ходе донной траловой съемки НИС «ТИНРО» в юго-западной части Чукотского моря в начале сентября, является частью этих скоплений, сделал вывод начальник рейса.

Увеличение биомассы рыб в Чукотском море произошло также за счет возросшей численности северной палтусовидной камбалы, отметили в институте. При этом продолжилось снижение запасов сельди, ее доля по результатам съемки не превысила 0,03%.

В уловах попались лишь два вида крабов-стригунов: опилио и краб-паук, в основном непромысловые самцы. Доля промысловых особей на южном участке была крайне мала, на северном – несколько больше, но менее 10%. Во время съемок также учтены 12 видов креветок, в том числе две промысловых – углохвостая и северная. Однако массовых скоплений креветок в период рейса отмечено не было.

Ученый совет счел рейсовое задание полностью выполненным и принял отчет с высокой оценкой.

Fishnews