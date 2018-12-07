07 декабря 2018 года

Браконьеры из КНР попались в иранских водах

В территориальных водах Ирана задержали два китайских траулера, которые вели промысел в Оманском заливе. Суда конфискованы, экипажи арестованы и ждут суда.

Об инциденте рассказал генеральный директор рыболовного управления провинции Систан и Белуджистан Мирморад Зехи. По его словам, браконьеров задержали в водах близ Чехбехара. Чиновник отметил, что китайские суда вели донный промысел, наносящий большой ущерб морским обитателям.

Мирморад Зехи обратил внимание, что работать в иранских водах Оманского залива можно только с разрешения Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат». Она не давала такого права китайским траулерам, пишет иранское информагентство Mehr News. Чиновник пригрозил, что все зарубежные браконьеры будут иметь дело с организацией.

Летом в республике бурно обсуждали слухи о китайском браконьерстве. Ряд рыбаков и политиков указывали на ведение незаконного промысла в южных иранских водах судами КНР.

Как сообщает корреспондент Fishnews, организация по рыболовству и рыбоводству Ирана «Шилат» (Shilat) – главный орган страны для управления рыбным промыслом и аквакультурой. В частности, «Шилат» отвечает за охрану и восстановление водных биоресурсов, зарыбление иранских вод, а также за развитие рыболовства и рыбоводства путем проведения исследований, подготовки кадров и оказания технических услуг.

Fishnews