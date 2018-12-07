07 декабря 2018 года

Российские рыбаки указали на проблему обменных квот

Рыбаки Северного бассейна просят Росрыболовство уменьшить лимиты по северной креветке, треске и пикше, предоставляемые Гренландии и Фарерским островам. Нынешний обмен в российском бизнес-сообществе считают неравноценным.

На текущей неделе проходят консультации между делегациями России и Гренландии о взаимных отношениях в области рыболовства. Обсуждаются перспективы работы флота сторон в 2019 г. Аналогичные консультации будут проводиться между Россией и Фарерскими островами в начале следующей недели. В преддверии переговоров Союз рыбопромышленников Севера (СРПС) направил обращение в Росрыболовство с просьбой пересмотреть размер предоставляемых иностранцам лимитов по северной креветке, треске и пикше. Речь идет об объемах, которые предназначены для обмена на право промысла российскими судами в зонах Гренландии и Фарерских островов.

На 2018 г. Россия предоставила Гренландии 4,5 тыс. тонн трески и пикши и 0,5 тыс. тонн креветки в обмен на примерно 1675 тонн палтуса и 450 тонн морского окуня. По своей стоимости такой обмен более выгоден иностранцам, чем российским рыбакам. Однако эти лимиты в рыболовной зоне Гренландии российские рыбаки все же считают возможным сохранить. С Фарерскими островами на этот года Россия обменяла 16,8 тыс. тонн трески, 1,68 тыс. тонн пикши, 0,9 тыс. тонн камбалы-ерша и 5 тыс. тонн креветки на 81 тыс. тонн путассу, 13,6 тыс. тонн скумбрии и 9,1 тыс. тонн сельди.

Как рассказал представитель холдинга «Норебо» Сергей Сенников, размер рекомендованного вылова северной креветки в Северном бассейне превышает 25 тыс. тонн, из них порядка 10 тыс. тонн предоставляется иностранцам для вылова в российской экономзоне. «Договоренность по креветке была достигнута в предыдущие годы, когда ее вылов российскими судами находился на невысоком уровне, – подчеркнул собеседник Fishnews. – Какое-то время вылов России был практически нулевой, так как не было эффективных судов-креветколовов».

Как указывает в своем обращении СРПС, в настоящее время добыча северной креветки российскими судами растет. По предварительным расчетам, в этом году ее освоение превысит 70%. Этот объект добывают более 10 российских компаний. Продукция из северной креветки в основном поставляется на российский рынок. Это позволяет заменить иностранную продукцию из креветки, ввоз которой на территорию РФ в настоящее время ограничен.

Рыбаков также тревожит снижение в 2019 г. ОДУ северо-восточной арктической трески и пикши. В связи с этим предприятия просят регулятора уменьшить квоту северной креветки и сократить квоты трески и пикши (соразмерно снижению допустимого улова), выделяемые для Гренландии в ИЭЗ России в Баренцевом море.

По мнению промысловиков, также нецелесообразно расширять район промысла для гренландских рыболовных судов за пределы северной границы Баренцева моря – в район Северного Ледовитого океана в пределах российской экономзоны.

Fishnews