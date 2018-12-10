10 декабря 2018 года

Глава Росрыболовства не поставил точку по крабовым аукционам

Росрыболовство не видит ничего страшного в проведении аукционов по отдельно взятому виду водных биоресурсов, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. В то же время, как следует из ответа главы ФАР, решение по этому вопросу еще не принято.

«У нас по крабам рентабельность составляет до 100%, поэтому по отдельно взятому ресурсу ничего страшного в проведении аукционов мы не видим», – заявил журналистам во время работы во Владивостоке замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщалось ранее, на победителей аукционов предполагается возложить обязательства по строительству в России флота. Изменения, по мнению главы Федерального агентства по рыболовству, даст возможность построить новые краболовные суда, эффективно осваивать ресурс, а государству изъять супердоходы, которые были у предприятий.

При этом, сообщает корреспондент Fishnews, руководитель ведомства не поставил точку. «Ничего страшного нет, а будет когда принято это решение или не будет – посмотрим», – сказал глава ФАР.

Fishnews