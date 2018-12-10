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Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ рассказал о выгодах Каспийской конвенции. Фото пресс-службы МИД

Сергей Лавров рассказал о выгодах Каспийской конвенции

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря даст мощный импульс развитию сотрудничества в сфере экономики, экологии и сохранения биологических ресурсов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В интервью казахстанскому информагентству «Хабар» министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал итоги V Каспийского саммита, прошедшего в августе 2018 г.

«Каспийский саммит в Актау завершил более чем двадцатилетнюю работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, – напомнил дипломат. – Прежде всего, эта работа была востребована, чтобы максимально эффективно пользоваться благами, которые предоставляет Каспий – энергетическими и биологическими ресурсами, транспортными возможностями».

По мнению Сергея Лаврова, главное достижение конвенции – это то, что все пять прибрежных государств однозначно подтвердили свою полную ответственность за все происходящее на Каспии, сообщает корреспондент Fishnews.

«Они сами будут решать все вопросы, которые здесь возникают, – подчеркнул он. – Внерегиональные страны, конечно, приглашаются к сотрудничеству, но на тех условиях, которые согласованы в этой конвенции пятью прикаспийскими государствами».

Сергей Лавров отметил также, что участники саммита определили те критерии, по которым необходимо будет досогласовывать вопросы, связанные с определением суверенной и рыболовной зоны каждого прикаспийского государства.

«Это тоже очень важное достижение, – сказал он. – Обозначены пути обеспечения – защиты экологии и охраны окружающей среды в бассейне Каспийского моря, условия хозяйствования на море с тем, чтобы это было экономически выгодно и экологически безопасно. И многое другое. Я назвал главные вещи».

По мнению министра, конвенция обеспечит мощный импульс развитию сотрудничества прибрежных государств в сфере экономики, экологии, сохранения биологических ресурсов для будущих поколений.

Fishnews
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