10 декабря 2018 года

Закон о любительской рыбалке на низком старте

Новый закон о любительском рыболовстве должен решить проблему организации лова на участках, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Планируется, что 11 декабря Госдума рассмотрит резонансный законопроект во втором чтении.

Несколько лет назад был установлен мораторий на распределение рыбопромысловых участков для организации любительской рыбалки. Такое решение было принято в связи проблемами, накопившимися в сфере организации любительского лова. Однако встал вопрос о том, как быть с доступом населения к тем видам водных биоресурсов, которые можно добывать только на РПУ.

Вопрос о любительском лове заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову задали на встрече во Владивостоке. Глава федерального агентства рассказал, что 11 декабря планируется рассмотреть законопроект о любительском рыболовстве во втором чтении (в первом документ был принят в декабре 2013 г.). Новый закон должен решить вопрос с участками, отметил руководитель Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время в базе Госдумы доступен текст законопроекта ко второму чтению – http://sozd.duma.gov.ru/bill/200303-6. В случае принятия закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу с 1 января 2020 г.

Предусматривается, что участки для организации любительского лова можно будет оставить в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Перечень таких районов определит Правительство РФ по представлению глав регионов, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. Лов на участках должен будет осуществляться по путевкам, при этом в законе предполагается закрепить создание инфраструктуры для организации рыбалки.

Fishnews