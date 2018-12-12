12 декабря 2018 года

Предприятиям дали промысловые ориентиры по неОДУ

Определен возможный вылов водных биоресурсов, для которых не устанавливает ОДУ, на 2019 г. Сейчас идет прием заявок от предприятий, готовых заключить договоры пользования на предстоящий год.

Объемы рекомендованного вылова для промысловых районов Дальнего Востока опубликованы на сайте Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Здесь можно найти информацию о предлагаемых к освоению объемах таких объектов, как сельдь в Западно-Камчатской подзоне – 45749 тонн, сайра в Южно-Курильской зоне – 58099 тонн, Северо-Курильской зоне – 4949,6 тонны (по сайре допускается перераспределение между зонами без превышения суммарного возможного вылова).

Напомним, что с 2019 г. осуществлять добычу объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, можно будет только в режиме промышленного рыболовства. Такие изменения были внесены в федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166.

Как сообщили ранее в пресс-службе Росрыболовства, территориальные управления ведомства начали прием документов для заключения договоров пользования водными биоресурсами. При этом предприятиям, которые собираются добывать объекты внутренних вод (за исключением внутренних морских вод), нужно обращаться в органы исполнительной власти регионов.

Возможный вылов для Дальневосточного бассейна смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews