12 декабря 2018 года

Верфи хотят строить «малышей»

Заводы в составе ОСК заинтересованы в работе с рыбаками с использованием мер господдержки строительства мало- и среднетоннажного флота. Разработку таких инструментов ведет сейчас Росрыболовство совместно с Минпромторгом.

Комплекс возможных инструментов господдержки для обновления мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота на российских верфях обсуждается в рамках межведомственной рабочей группы Росрыболовства и Минпромторга. По словам президента ОСК Алексея Рахманова, госкорпорация обязательно примет участие в этом процессе.

«У нас есть ряд предприятий, которые идеально подходят для того, чтобы строить такого рода флот, – заявил глава корпорации корреспонденту Fishnews. – Это прежде всего наши дальневосточные активы – Хабаровский и Амурский судостроительные заводы. Но при этом у нас и «Янтарь» успешно строит таких, относительно небольших «малышей», которых он с радостью продолжит строить».

Объединенная судостроительная корпорация заявила о готовности рассматривать разные проекты судов, главное, чтобы они были интересны заказчикам-рыбакам.

«У нас есть и самые простые проекты, которые нам привезли из Китая, и сказали, давайте попробуем сделать вот такие дешевые пароходы. И есть и наши разработки. Все-таки не будем забывать, что за исключением специализированного оборудования компетенций проектных бюро, которые входят в состав ОСК, более чем достаточно, для того чтобы спроектировать и уверенно эксплуатировать надежные рыболовецкие суда», – рассказал Алексей Рахманов.

Fishnews