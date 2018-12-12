12 декабря 2018 года

Индонезия планирует увеличить экспорт креветок

Экспорт продукции рыбной отрасли Республики Индонезия в стоимостном выражении по итогам 2018 г. может достичь 5 млрд долларов. Это на 10% выше прошлогоднего уровня. Важнейшая составляющая экспорта – креветка.

К октябрю объем индонезийского рыбного экспорта уже достиг 4 млрд долларов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 г., пишет издание Tribunnews.com со ссылкой на данные Министерства морских дел и рыболовства Индонезии.

В ведомстве отмечают, что креветка остается важнейшей экспортной позицией. Ожидается, что к концу года этого биоресурса в денежном выражении составит 1,8 млрд долларов при объеме до 180 тыс. тонн. В министерстве надеются что за два-три года стоимостный показатель по креветке достигнет 2,8 млрд долларов, для этого нужно нарастить экспорт на 100 тыс. тонн. В настоящее время в стране производится около 400 тыс. тонн креветок, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что в 2015 г. эксперты предрекали, что производство креветок достигнет 800 тыс. тонн уже к 2017 г.

Власти рассчитывают увеличить экспорт и других видов продукции рыбной отрасли, например тунца. Этот промысловый объект занимает вторую по стоимости экспортную позицию, хотя по физическим объемам уступает водорослям.

Крупнейшим импортером индонезийских креветок являются США, второй по важности рынок – Евросоюз. По мнению чиновников, объемы поставок на европейский рынок имеют значительный потенциал роста.

Fishnews