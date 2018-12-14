Новости
Один из популярных объектов марикультуры - гребешок

Инвесторы могут высказаться по законодательству об аквакультуре

Минвостокразвития и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона собирают предложения по совершенствованию правовой базы в сфере марикультуры. В ДФО получить рыбоводный участок можно с помощью специального интернет-сервиса.

Напомним, что для Дальнего Востока предусмотрен особый порядок формирования рыбоводных участков – заявку об определении границ РВУ в Росрыболовство можно подавать с помощью специального интернет-ресурса - www.aquavostok.ru.

«В рамках новой модели с использованием интернет-ресурса подано 9 заявлений на формирование рыбоводных участков общей площадью более 2 тыс. га. По 2 участкам прошли аукционы и идет процесс заключения договоров пользования», - рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

В ведомстве сообщили, что совместно с Росрыболовством и ФРДВ проводят работу по совершенствованию нормативной правовой базы в области ограничений на хозяйственную деятельность в целях морской аквакультуры на Дальнем Востоке. Свои предложения заинтересованные лица могут направить в Минвостокразвития России по адресу dep.05@minvr.ru или Aquaculture@fondvostok.ru.

Ранее представители рыбной промышленности Приморского края подняли проблему выделения под марикультуру участков в местах прибрежного промысла. В октябре эта тема обсуждалась на совещании в Минвостокразвития.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Все материалы

Интервью

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Анатолий МАКОЕДОВ

Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

Владимир ГАЛИЦЫН

Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Марикультура онлайн: как это работает

Президент компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий ХАНАШ

Президент компании Crustaceos del Sur S.A.

Виталий ХАНАШ

Там, где работает закон, бизнес защищен

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Все материалы

Крупным планом

Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

Самый обычный год

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

Fishery Strategy Consulting (FSC) – первая в России консалтинговая компания, специализирующейся на рыбной отрасли

В погоне за изменчивым рынком

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.