14 декабря 2018 года

Инвесторы могут высказаться по законодательству об аквакультуре

Минвостокразвития и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона собирают предложения по совершенствованию правовой базы в сфере марикультуры. В ДФО получить рыбоводный участок можно с помощью специального интернет-сервиса.

Напомним, что для Дальнего Востока предусмотрен особый порядок формирования рыбоводных участков – заявку об определении границ РВУ в Росрыболовство можно подавать с помощью специального интернет-ресурса - www.aquavostok.ru .

«В рамках новой модели с использованием интернет-ресурса подано 9 заявлений на формирование рыбоводных участков общей площадью более 2 тыс. га. По 2 участкам прошли аукционы и идет процесс заключения договоров пользования», - рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

В ведомстве сообщили, что совместно с Росрыболовством и ФРДВ проводят работу по совершенствованию нормативной правовой базы в области ограничений на хозяйственную деятельность в целях морской аквакультуры на Дальнем Востоке. Свои предложения заинтересованные лица могут направить в Минвостокразвития России по адресу dep.05@minvr.ru или Aquaculture@fondvostok.ru.

Ранее представители рыбной промышленности Приморского края подняли проблему выделения под марикультуру участков в местах прибрежного промысла. В октябре эта тема обсуждалась на совещании в Минвостокразвития .

Fishnews