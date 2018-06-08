08 июня 2018 года

Заявкам на рыбоводные участки обещают интернет-платформу

Запустить интернет-ресурс для определения границ рыбоводных участков на Дальнем Востоке планируется в июле, сообщили в Минвостокразвития. Предполагается, что новый порядок поможет ускорить и упростить получение акваторий.

Напомним, что для Дальнего Востока предусмотрен особый порядок формирования рыбоводных участков – заявка об определении границ РВУ в Росрыболовство может подаваться с помощью специального интернет-ресурса. Полномочия по определению такого сайта закреплены за Министерством по развитию Дальнего Востока.

Сервис разработали АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и ООО «РТС-тендер», рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

В мае был опубликован проект приказа об определении интернет-ресурс www.aquavostok.ru как сайта, через который предприниматели смогут подавать электронные заявки об определении границ рыбоводных участков на Дальнем Востоке.

Специальный порядок для создания морских РВУ в Дальневосточном регионе определен постановлением правительства от 9 апреля 2018 г. № 429. Эти правила позволят воплотить принцип предоставления инвесторам изначально свободных от каких-либо ограничений участков и тем самым снять избыточные административные барьеры, полагают в министерстве. В ведомстве отметили, что постановление также сокращает сроки выбора рыбоводных участков для марикультуры.

«Выбор будет осуществляться через специализированный интернет-ресурс, который включает в себя карту морской акватории, свободной от ограничений, и сервисы по подаче в электронной форме заявлений в Росрыболовство на определение участка и по организации электронных аукционов», – рассказали в пресс-службе. Отмечено, что пользоваться интернет-ресурсом инвесторы смогут бесплатно.

Fishnews