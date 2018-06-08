Новости
Трепанг – один из самых популярных объектов культивирования на Дальнем Востоке

Заявкам на рыбоводные участки обещают интернет-платформу

Запустить интернет-ресурс для определения границ рыбоводных участков на Дальнем Востоке планируется в июле, сообщили в Минвостокразвития. Предполагается, что новый порядок поможет ускорить и упростить получение акваторий.

Напомним, что для Дальнего Востока предусмотрен особый порядок формирования рыбоводных участков – заявка об определении границ РВУ в Росрыболовство может подаваться с помощью специального интернет-ресурса. Полномочия по определению такого сайта закреплены за Министерством по развитию Дальнего Востока.

Сервис разработали АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и ООО «РТС-тендер», рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

В мае был опубликован проект приказа об определении интернет-ресурс www.aquavostok.ru как сайта, через который предприниматели смогут подавать электронные заявки об определении границ рыбоводных участков на Дальнем Востоке.

Специальный порядок для создания морских РВУ в Дальневосточном регионе определен постановлением правительства от 9 апреля 2018 г. № 429. Эти правила позволят воплотить принцип предоставления инвесторам изначально свободных от каких-либо ограничений участков и тем самым снять избыточные административные барьеры, полагают в министерстве. В ведомстве отметили, что постановление также сокращает сроки выбора рыбоводных участков для марикультуры.

«Выбор будет осуществляться через специализированный интернет-ресурс, который включает в себя карту морской акватории, свободной от ограничений, и сервисы по подаче в электронной форме заявлений в Росрыболовство на определение участка и по организации электронных аукционов», – рассказали в пресс-службе. Отмечено, что пользоваться интернет-ресурсом инвесторы смогут бесплатно.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.