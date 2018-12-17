Новости
Директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Алексей Ферт: Сахалинский мост нужен дальневосточным рыбакам

Железнодорожная связь Сахалина с материком сделает Поронайск дальневосточным рыбным хабом, считает директор порта Алексей Ферт. Он подчеркнул, что строительство мостового перехода внесено в правительственный план развития магистральной инфраструктуры.

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года утвержден распоряжением Правительства РФ № 2101, - обратил внимание директор компании «Порт Поронайск» Алексей Ферт. - Согласно документу, железнодорожная линия Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского обеспечит развитие железнодорожной инфраструктуры для осуществления грузовых перевозок в сообщении с островом Сахалин в объеме до 36,9 млн тонн».

Алексей Ферт также отметил, что заявленная мощность с большим запасом покрывает потребности дальневосточных рыбаков при вывозе своих уловов в Сибирь и европейскую часть России. «В последние годы уловы стабильно растут, каждый год общероссийский вылов в очередной раз становится рекордным за период с начала 1990-х годов, - сказал Алексей Ферт. - В этом году рыбная отрасль, судя по промысловой статистике, перешагнет 5-миллионный рубеж. Растут и уловы рыбаков Дальнего Востока. На начало декабря в Дальневосточном бассейне уже добыто 3,3 млн тонн».

Директор компании «Порт Поронайск» отметил, что во время «красной» путины Владивосток традиционно не справляется с потоком рыбопродукции: «Руководители рыбопромышленных предприятий говорят, что в нынешнюю рекордную лососевую путину старые проблемы только обострились. Транспортные суда были вынуждены простаивать на рейде в ожидании выгрузки, а логистические компании непомерно подняли расценки на свои услуги».

Между тем порт Поронайск, по мнению собеседника Fishnews, после введения в эксплуатацию моста на Сахалин станет очень удобным хабом для вывоза уловов. «Это единственный не специализированный под нужды нефтегазового комплекса порт на восточном побережье острова, - обратил внимание Алексей Ферт. - Поронайск расположен в непосредственной близости от мест промысла минтая, лососевых, а также таких перспективных объектов добычи, как скумбрия и сардина-иваси. Он включен во внутрисахалинскую железнодорожную сеть. Использование Поронайска в качестве рыбного хаба сократит транспортное плечо для доставки уловов и удешевит логистику». Собеседник Fishnews также подчеркнул, что в планах реконструкции порта - строительство специализированного рыбного терминала.

Fishnews
НазадМетки: владивостокдальний востокправительствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр Дупляков

От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Анатолий МАКОЕДОВ

Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

Владимир ГАЛИЦЫН

Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Марикультура онлайн: как это работает

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Все материалы

Крупным планом

Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

Самый обычный год

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

Fishery Strategy Consulting (FSC) – первая в России консалтинговая компания, специализирующейся на рыбной отрасли

В погоне за изменчивым рынком

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.