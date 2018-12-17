17 декабря 2018 года

Алексей Ферт: Сахалинский мост нужен дальневосточным рыбакам

Железнодорожная связь Сахалина с материком сделает Поронайск дальневосточным рыбным хабом, считает директор порта Алексей Ферт. Он подчеркнул, что строительство мостового перехода внесено в правительственный план развития магистральной инфраструктуры.

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года утвержден распоряжением Правительства РФ № 2101, - обратил внимание директор компании «Порт Поронайск» Алексей Ферт. - Согласно документу, железнодорожная линия Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского обеспечит развитие железнодорожной инфраструктуры для осуществления грузовых перевозок в сообщении с островом Сахалин в объеме до 36,9 млн тонн».

Алексей Ферт также отметил, что заявленная мощность с большим запасом покрывает потребности дальневосточных рыбаков при вывозе своих уловов в Сибирь и европейскую часть России. «В последние годы уловы стабильно растут, каждый год общероссийский вылов в очередной раз становится рекордным за период с начала 1990-х годов, - сказал Алексей Ферт. - В этом году рыбная отрасль, судя по промысловой статистике, перешагнет 5-миллионный рубеж. Растут и уловы рыбаков Дальнего Востока. На начало декабря в Дальневосточном бассейне уже добыто 3,3 млн тонн».

Директор компании «Порт Поронайск» отметил, что во время «красной» путины Владивосток традиционно не справляется с потоком рыбопродукции: «Руководители рыбопромышленных предприятий говорят, что в нынешнюю рекордную лососевую путину старые проблемы только обострились. Транспортные суда были вынуждены простаивать на рейде в ожидании выгрузки, а логистические компании непомерно подняли расценки на свои услуги».

Между тем порт Поронайск, по мнению собеседника Fishnews, после введения в эксплуатацию моста на Сахалин станет очень удобным хабом для вывоза уловов. «Это единственный не специализированный под нужды нефтегазового комплекса порт на восточном побережье острова, - обратил внимание Алексей Ферт. - Поронайск расположен в непосредственной близости от мест промысла минтая, лососевых, а также таких перспективных объектов добычи, как скумбрия и сардина-иваси. Он включен во внутрисахалинскую железнодорожную сеть. Использование Поронайска в качестве рыбного хаба сократит транспортное плечо для доставки уловов и удешевит логистику». Собеседник Fishnews также подчеркнул, что в планах реконструкции порта - строительство специализированного рыбного терминала.

Fishnews