17 августа 2018 года

Как провезти лосось по доступной цене

Системный кризис с доставкой дальневосточного лосося на запад страны предлагают решать государственным субсидированием перевозок, созданием крупных оптово-логистических центров, а также компромиссами между участниками рынка.

Совещание по этой теме прошло во Владивостоке. Во встрече приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев, а также представители рыбопромысловых компаний, РЖД, операторов и собственников рефрижераторного подвижного состава и ретейлеров.

Как отметил Петр Савчук, в связи с хорошими показателями «красной» путины на Камчатке в ближайшее время в портах Приморья могут закончиться свободные холодильники для хранения рыбы. Кроме того, ожидаются проблемы с перевозкой лосося в Сибирь, на Урал и в центральные регионы России.

«Мы видим, что холодильные мощности уже загружены, суда стоят на рейде в ожидании отгрузок, на следующей неделе должны прибыть еще 60 тыс. тонн рыбопродукции, - рассказал замглавы Росрыболовства. - И когда весь этот вал продукции придет в порты, нужно будет решать вопросы с отгрузкой».

Участники совещания обратили внимание, что подобные проблемы возникают ежегодно и носят системный характер, вызванный неготовностью участников рынка идти на компромиссы при отстаивании свои финансовых интересов.

Так, трейдеры во время путины резко снижают цену оптовой покупки продукции. Например, стоимость мороженой горбуши с начала путины упала почти вдвое. Поэтому рыбаки не спешат продавать свой товар, ожидая благоприятной цены. Рыба в это время хранится на складах во Владивостоке, возникает дефицит холодильных мощностей. А новые партии уловов продолжают прибывать.

В свою очередь с началом путины цены увеличивают и перевозчики. Для операторов рефконтейнеров и рефсекций сезонное подорожание услуг – единственный способ сохранить рентабельность бизнеса, поскольку в низкий сезон, длящийся от 6 до 8 месяцев в году, они работают с убытком. По словам Михаила Синева, в прошлом году операторы рефрижераторного железнодорожного подвижного состава понесли 450 млн рублей убытков. Это более 5% от годового объема рынка таких перевозок (примерно 7-8 млрд рублей).

«Убытки операторов рефрижераторного подвижного состава говорят об их финансовой маломощности, - обратил внимание президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Мало того, что им приходится конкурировать с перевозчиками автомобильными и морским транспортом, но существует еще и конкуренция внутри железнодорожных перевозок».

По словам Германа Зверева, проблема заключается в конкуренции между перевозками рефконтейнерами, рефсекциями (охлаждаемыми вагонами) и вагонами-термосами. Использование вагонов-термосов не только влечет проблемы с качеством перевозки, но и лишает прибыли операторов рефконтейнеров - более современного, технологичного и дорогого вида подвижного состава, подчеркнул глава ассоциации.

«Пока у «Рефсервиса» будет зеленый свет на перевозку значительного объема рыбопродукции вагонами-термосами, которые в некоторые периоды не способны обеспечить требующийся температурный режим, операторы рефконтейнеров не смогут «накачать финансовые мышцы», чтобы безболезненно проходить период низкой цены и обновлять свой подвижной состав», - заявил президент ВАРПЭ.

По мнению Петра Савчука, выходом из сложившейся ситуации стали бы долгосрочные контракты между перевозчиками и рыбаками, в рамках которых транспортировка рыбы осуществлялась бы по одной усредненной цене круглый год. Однако мало кто из рыбаков готов на такие отношения - многие предпочитают хранить рыбу на складах во Владивостоке в расчете на изменение конъюнктуры, либо работают с перевозчиками короткое время по высоким тарифам.

«За двадцать лет деятельности «Дальрефтранса» добросовестные отношения в части работы по круглогодичным тарифам у нашей компании сложились только с двумя рыбоперерабатывающими предприятиями, - рассказал директор по коммерческой работе ООО «Дальрефтранс» (компании - оператора рефконтейнеров) Антон Сухоруких. - Часто перед началом высокого сезона к нам обращались представители рыбопромышленных компаний с предложением заключить договоры на перевозку своей продукции по круглогодичной фиксированной ставке, которая, естественно, ниже тарифа в высокий сезон. С некоторыми из них мы начинали работать по такой ставке. Но с окончанием высокого сезона они отказывались от наших услуг, потому что в низкий сезон у конкурентов ставки, естественно, ниже. Сейчас готовы работать в таком режиме только с теми компаниями, которые начнут работать с нами по круглогодичным ставкам в начале низкого сезона, причем существенными ежемесячными объемами».

Было отмечено, что другим возможным путем разрешения этого кризиса могло бы стать государственное субсидирование перевозок рыбы с Дальнего Востока. Участники совещания договорились в дальнейшем более детально проработать это предложение.

Еще один вариант – создание крупных оптово-логистических центров для хранения и перевозки рыбы в различных регионах России. По словам Петра Савчука, обсуждается создание таких центров в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews