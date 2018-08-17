Новости
Совещание по вопросам перевозки рыбы прошло во Владивостоке

Как провезти лосось по доступной цене

Системный кризис с доставкой дальневосточного лосося на запад страны предлагают решать государственным субсидированием перевозок, созданием крупных оптово-логистических центров, а также компромиссами между участниками рынка.

Совещание по этой теме прошло во Владивостоке. Во встрече приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев, а также представители рыбопромысловых компаний, РЖД, операторов и собственников рефрижераторного подвижного состава и ретейлеров.

Как отметил Петр Савчук, в связи с хорошими показателями «красной» путины на Камчатке в ближайшее время в портах Приморья могут закончиться свободные холодильники для хранения рыбы. Кроме того, ожидаются проблемы с перевозкой лосося в Сибирь, на Урал и в центральные регионы России.

«Мы видим, что холодильные мощности уже загружены, суда стоят на рейде в ожидании отгрузок, на следующей неделе должны прибыть еще 60 тыс. тонн рыбопродукции, - рассказал замглавы Росрыболовства. - И когда весь этот вал продукции придет в порты, нужно будет решать вопросы с отгрузкой».

Участники совещания обратили внимание, что подобные проблемы возникают ежегодно и носят системный характер, вызванный неготовностью участников рынка идти на компромиссы при отстаивании свои финансовых интересов.

Так, трейдеры во время путины резко снижают цену оптовой покупки продукции. Например, стоимость мороженой горбуши с начала путины упала почти вдвое. Поэтому рыбаки не спешат продавать свой товар, ожидая благоприятной цены. Рыба в это время хранится на складах во Владивостоке, возникает дефицит холодильных мощностей. А новые партии уловов продолжают прибывать.

В свою очередь с началом путины цены увеличивают и перевозчики. Для операторов рефконтейнеров и рефсекций сезонное подорожание услуг – единственный способ сохранить рентабельность бизнеса, поскольку в низкий сезон, длящийся от 6 до 8 месяцев в году, они работают с убытком. По словам Михаила Синева, в прошлом году операторы рефрижераторного железнодорожного подвижного состава понесли 450 млн рублей убытков. Это более 5% от годового объема рынка таких перевозок (примерно 7-8 млрд рублей).

«Убытки операторов рефрижераторного подвижного состава говорят об их финансовой маломощности, - обратил внимание президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Мало того, что им приходится конкурировать с перевозчиками автомобильными и морским транспортом, но существует еще и конкуренция внутри железнодорожных перевозок».

По словам Германа Зверева, проблема заключается в конкуренции между перевозками рефконтейнерами, рефсекциями (охлаждаемыми вагонами) и вагонами-термосами. Использование вагонов-термосов не только влечет проблемы с качеством перевозки, но и лишает прибыли операторов рефконтейнеров - более современного, технологичного и дорогого вида подвижного состава, подчеркнул глава ассоциации.

«Пока у «Рефсервиса» будет зеленый свет на перевозку значительного объема рыбопродукции вагонами-термосами, которые в некоторые периоды не способны обеспечить требующийся температурный режим, операторы рефконтейнеров не смогут «накачать финансовые мышцы», чтобы безболезненно проходить период низкой цены и обновлять свой подвижной состав», - заявил президент ВАРПЭ.

По мнению Петра Савчука, выходом из сложившейся ситуации стали бы долгосрочные контракты между перевозчиками и рыбаками, в рамках которых транспортировка рыбы осуществлялась бы по одной усредненной цене круглый год. Однако мало кто из рыбаков готов на такие отношения - многие предпочитают хранить рыбу на складах во Владивостоке в расчете на изменение конъюнктуры, либо работают с перевозчиками короткое время по высоким тарифам.

«За двадцать лет деятельности «Дальрефтранса» добросовестные отношения в части работы по круглогодичным тарифам у нашей компании сложились только с двумя рыбоперерабатывающими предприятиями, - рассказал директор по коммерческой работе ООО «Дальрефтранс» (компании - оператора рефконтейнеров) Антон Сухоруких. - Часто перед началом высокого сезона к нам обращались представители рыбопромышленных компаний с предложением заключить договоры на перевозку своей продукции по круглогодичной фиксированной ставке, которая, естественно, ниже тарифа в высокий сезон. С некоторыми из них мы начинали работать по такой ставке. Но с окончанием высокого сезона они отказывались от наших услуг, потому что в низкий сезон у конкурентов ставки, естественно, ниже. Сейчас готовы работать в таком режиме только с теми компаниями, которые начнут работать с нами по круглогодичным ставкам в начале низкого сезона, причем существенными ежемесячными объемами».

Было отмечено, что другим возможным путем разрешения этого кризиса могло бы стать государственное субсидирование перевозок рыбы с Дальнего Востока. Участники совещания договорились в дальнейшем более детально проработать это предложение.

Еще один вариант – создание крупных оптово-логистических центров для хранения и перевозки рыбы в различных регионах России. По словам Петра Савчука, обсуждается создание таких центров в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews
НазадМетки: варпэвладивостокдальний востоккамчаткалососьмосквановосибирскросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Все материалы

Крупным планом

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Синий краб

Жаркий Китай

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.