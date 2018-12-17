Новости
Невельский комплекс по переработке морепродуктов принял необычных гостей – членов детского кружка робототехники. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

Юные Кулибины Сахалина оценили крабовое производство

Невельский комплекс по переработке морепродуктов принял необычных гостей – членов детского кружка робототехники. После экскурсии ребята подготовят свои предложения по автоматизации производства.

Две дополнительные группы по занятию робототехникой открылись осенью во Дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска. Об этом направлении ребята узнали летом в оздоровительном лагере в селе Таранай - грантовый проект «Летний техноград» финансировал региональный фонд «Родные острова».

Юным робототехникам организовали экскурсию на Невельский комплекс по переработке морепродуктов. Напомним, завод, запущенный в конце 2017 г., работает со всеми основными промысловыми видами краба на Дальнем Востоке - стригуном опилио, синим, равношипым и камчатским. Кроме того, предприятие выпускает продукцию и из других видов водных биоресурсов.

Сейчас рабочие комплекса заняты крабом и кальмаром. «Несмотря на большое количество автоматики, все же планку качества задает именно ручной труд. Во-первых, человек не повреждает крабовое мясо, сохраняя товарный вид. Во-вторых - вычищает фаланги практически полностью», - рассказали Fishnews в пресс-службе «Родных островов».

Школьникам поставили задачу: как следует изучить автоматизированную линию и выдвинуть свои предложения по модернизации.

Ребята сразу выдвинули ряд инициатив, например, сделать аппараты для очистки краба и кальмара. Юные гости отметили, что человеческий труд все равно будет нужен, ведь понадобится контролер.

Юные робототехники должны будут написать свой обзор на производственный процесс и в итоге переубедить промысловиков в отношении ручного труда. Каждый школьник придумает свой вариант, как еще больше автоматизировать работу. Руководство предприятия к таким бойким ребятам присматривается внимательно.

«Из этих детей получатся очень ценные кадры, за которые будут бороться предприятия в будущем, и мы будем в их числе», - считает директор комплекса Иван Дарькин. По его словам, такие экскурсии – осознанное вложение в кадры.

«Они должны не просто написать то, что они видели, но и предложить варианты модернизации по роботизации и автоматизации, - рассказывает заместитель директора Дворца детского творчества Евгения Харламова. - И вот здесь мы будем просить представителей предприятия дать нам обратную связь – сказать, насколько эти предложения экономически и технологически целесообразны».

Все рекомендации по внедрению роботов на производстве рассмотрят и прорецензируют. Директору комплекса также предстоит стать почетным гостем на робототехническом форуме - он состоится в начале февраля.

Fishnews

  • Невельский комплекс по переработке морепродуктов принял необычных гостей – членов детского кружка робототехники. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Сейчас рабочие комплекса заняты крабом и кальмаром. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Завод, запущенный в конце 2017 г., работает со всеми основными промысловыми видами краба на Дальнем Востоке. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • После экскурсии ребята подготовят свои предложения по автоматизации производства. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Участников экскурсии интересовало все. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Такие экскурсии для предприятия – вложение в кадры. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
    •
    НазадМетки: дальний востоккальмаркрабсахалин
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

    От первого лица

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр Дупляков

    От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области

    Анатолий МАКОЕДОВ

    Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

    Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

    Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

    Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

    Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

    Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

    Марикультура онлайн: как это работает

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

    Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

    Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

    Константин КОБЯКОВ

    Ни рыбы, ни леса

    Все материалы

    Крупным планом

    Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Самый обычный год

    Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

    Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

    Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

    Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

    Fishery Strategy Consulting (FSC) – первая в России консалтинговая компания, специализирующейся на рыбной отрасли

    В погоне за изменчивым рынком

    Все материалы

    События

    Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

    Выставка в Циндао открыла новые перспективы

    Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

    Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.