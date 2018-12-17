17 декабря 2018 года

Юные Кулибины Сахалина оценили крабовое производство

Невельский комплекс по переработке морепродуктов принял необычных гостей – членов детского кружка робототехники. После экскурсии ребята подготовят свои предложения по автоматизации производства.

Две дополнительные группы по занятию робототехникой открылись осенью во Дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска. Об этом направлении ребята узнали летом в оздоровительном лагере в селе Таранай - грантовый проект «Летний техноград» финансировал региональный фонд «Родные острова».

Юным робототехникам организовали экскурсию на Невельский комплекс по переработке морепродуктов. Напомним, завод, запущенный в конце 2017 г., работает со всеми основными промысловыми видами краба на Дальнем Востоке - стригуном опилио, синим, равношипым и камчатским. Кроме того, предприятие выпускает продукцию и из других видов водных биоресурсов.

Сейчас рабочие комплекса заняты крабом и кальмаром. «Несмотря на большое количество автоматики, все же планку качества задает именно ручной труд. Во-первых, человек не повреждает крабовое мясо, сохраняя товарный вид. Во-вторых - вычищает фаланги практически полностью», - рассказали Fishnews в пресс-службе «Родных островов».

Школьникам поставили задачу: как следует изучить автоматизированную линию и выдвинуть свои предложения по модернизации.

Ребята сразу выдвинули ряд инициатив, например, сделать аппараты для очистки краба и кальмара. Юные гости отметили, что человеческий труд все равно будет нужен, ведь понадобится контролер.

Юные робототехники должны будут написать свой обзор на производственный процесс и в итоге переубедить промысловиков в отношении ручного труда. Каждый школьник придумает свой вариант, как еще больше автоматизировать работу. Руководство предприятия к таким бойким ребятам присматривается внимательно.

«Из этих детей получатся очень ценные кадры, за которые будут бороться предприятия в будущем, и мы будем в их числе», - считает директор комплекса Иван Дарькин. По его словам, такие экскурсии – осознанное вложение в кадры.

«Они должны не просто написать то, что они видели, но и предложить варианты модернизации по роботизации и автоматизации, - рассказывает заместитель директора Дворца детского творчества Евгения Харламова. - И вот здесь мы будем просить представителей предприятия дать нам обратную связь – сказать, насколько эти предложения экономически и технологически целесообразны».

Все рекомендации по внедрению роботов на производстве рассмотрят и прорецензируют. Директору комплекса также предстоит стать почетным гостем на робототехническом форуме - он состоится в начале февраля.

Fishnews