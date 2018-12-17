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Правительство области заключило новое акционерное соглашение с Архангельским траловым флотом. Фото пресс-службы губернатора

АТФ сохраняет социально-экономические обязательства

Архангельский траловый флот и правительство области заключили новое акционерное соглашение. Компания вновь приняла обязательства по поддержанию необходимой численности работников, обеспечению региона рыбопродукцией и налоговым выплатам.

По сути, речь идет о пролонгации раннее действующих договоренностей о взаимодействии и сотрудничестве сторон на ближайшие пять лет, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области.

В частности, новая редакция соглашения предусматривает обязательство АТФ по сохранению прописки предприятия в регионе. Также Архангельский траловый флот должен поддерживать численность работников – в размере, необходимом для самостоятельного промысла водных биоресурсов, производства готовой рыбопродукции на судах и функционирования портовой инфраструктуры Маймаксанского грузового участка в Архангельске. Кроме того, компания обязалась снабжать областной рынок готовой рыбопродукцией своего производства в объеме не менее 1,5 тыс. тонн в год. В соответствии с подписанным документом, предприятие будет перечислять налоговые выплаты в бюджет региона.

Соглашение предусматривает получение согласия Архангельской области на внесение изменений и дополнений в устав АТФ, состав совета директоров общества.

«За четыре года в рамках действия заключенного соглашения была проделана большая совместная работа, целью которой было и остается развитие традиционной для нашего региона рыбной отрасли, сохранение на территории нашей области инфраструктуры, мощностей, рабочих мест, - подчеркнул губернатор Игорь Орлов. - В рамках нового документа мы продолжим наше взаимодействие в интересах региона и его жителей».

Как отметил один из акционеров АТФ, директор ООО «Вирма» Кирилл Смарагдин, компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с администрацией области.

«Время показывает, что в свое время было принято правильное решение, - сказал Кирилл Смарагдин. - Компания развивается и растет, строит новый флот. Говоря о наших успехах, мы не можем не отметить ту помощь и поддержку, которую оказывает правительство Архангельской области. Скоро АТФ отметит 100-летний юбилей. Когда мы говорим об этом событии, то понимаем, что на нас лежит большая ответственность перед людьми, которые создавали славу Архангельского тралового флота. Мы видим свою миссию в обеспечении преемственности поколений и воспитании новой смены».

Fishnews
НазадМетки: правительство
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