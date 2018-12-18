18 декабря 2018 года

Удобные изменения для рыбаков обещает ЦСМС

ЦСМС сообщил о завершении оптимизации региональных центров мониторинга. Изменения должны облегчить работу хозяйствующих субъектов, отмечают в Центре.

Дальний Восток

На Дальнем Востоке региональный центр мониторинга перенесли из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. «Здесь сосредоточены ключевые функции по координации деятельности подразделений и сформирована единая служба информационного обслуживания и сопровождения спутникового позиционирования на базе нового программного обеспечения», - рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

В результате появилась возможность значительно упростить деятельность рыбохозяйственных организаций, обещают в ЦСМС. Организована возможность тестировать технические средства контроля в любом из филиалов Центра на Дальнем Востоке. При этом подать заявку на тестирование можно во Владивостоке, а получить свидетельство, например, на Сахалине.

Северо-Запад

В Мурманске провели работу по централизации потоков информации и управленческих функций. «Здесь создан технически оснащенный, удобный для работы, современный центр мониторинга. Это особенно важно с учетом того, что именно Мурманск работает в рамках международных договоров», - отметили в ЦСМС.

Основными задачами этого подразделения станет обеспечивать тестирование ТСК, а также решать вопросы, связанные с международной деятельностью.

Для чего оптимизация

Предполагается, что оптимизация работы Дальневосточного и Северо-Западного РЦМ позволит повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности подразделений, снизить издержки, обеспечить совместимость и взаимодействие программно-технических средств, сформировать единую информационную базу данных о водных биоресурсах, среде их обитания.

«Для завершения реализации проекта по созданию единой информационно-аналитической службы необходимы изменения в нормативные документы, связанные с обязательным ведением электронного промыслового журнала, вводом в промышленную эксплуатацию портала Отраслевой системы мониторинга. Сервисы необходимы для аккумулирования данных судовых суточных донесений, статистики и другой информации на базе единого программного обеспечения, что позволит нам уйти от дублирования баз данных в разных филиалах, временных задержек передачи информации, и сформировать единую круглосуточную информационно-аналитическую службу», - прокомментировал начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин.

Fishnews