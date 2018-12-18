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Американские палочки из минтая. Фото Undercurrent News

Школьников США перестанут кормить российским минтаем

Конгресс Соединенных Штатов принял закон, позволяющий обеспечивать школы только рыбопродукцией американского производства. Ранее, по данным СМИ, до 60% минтая для школьных столовых добывалось в России и проходило переработку в Китае.

Поправки закрывают лазейки в правилах Министерства сельского хозяйства США, обязывающих закупать для школ только американские продукты питания. Изменения направлены на защиту интересов добытчиков минтая Аляски (их продукция несколько дороже российско-китайской), пишет Undercurrent News. Документ отправили на подпись президенту Дональду Трампу.

Национальная программа школьных завтраков предусматривает ежедневное обеспечение около 30 млн детей завтраками в более чем 95 тыс. школ и 3 тыс. учреждениях по уходу за детьми по всей стране. В 2017 г. федеральное правительство потратило на эти цели более 17,9 млрд долларов, кроме того, средства предоставляли власти штатов и муниципалитетов, а также родители. Минтай и тунец – самые распространенные виды рыб в школьных столовых США, сообщает корреспондент Fishnews.

Сенатор от Аляски Дэн Салливан, предложивший поправки в закон, заявил в «Фейсбуке», что документ важен как для рыбаков, поскольку повысит спрос на американский минтай, так и для школьников - их перестанут кормить низкокачественной продукцией.

Напомним, в прошлом году Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов добавило палочки из минтая в каталог продуктов питания для школ.

Fishnews
НазадМетки: китайминтайправительствосша
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