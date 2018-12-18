18 декабря 2018 года

Школьников США перестанут кормить российским минтаем

Конгресс Соединенных Штатов принял закон, позволяющий обеспечивать школы только рыбопродукцией американского производства. Ранее, по данным СМИ, до 60% минтая для школьных столовых добывалось в России и проходило переработку в Китае.

Поправки закрывают лазейки в правилах Министерства сельского хозяйства США, обязывающих закупать для школ только американские продукты питания. Изменения направлены на защиту интересов добытчиков минтая Аляски (их продукция несколько дороже российско-китайской), пишет Undercurrent News. Документ отправили на подпись президенту Дональду Трампу.

Национальная программа школьных завтраков предусматривает ежедневное обеспечение около 30 млн детей завтраками в более чем 95 тыс. школ и 3 тыс. учреждениях по уходу за детьми по всей стране. В 2017 г. федеральное правительство потратило на эти цели более 17,9 млрд долларов, кроме того, средства предоставляли власти штатов и муниципалитетов, а также родители. Минтай и тунец – самые распространенные виды рыб в школьных столовых США, сообщает корреспондент Fishnews.

Сенатор от Аляски Дэн Салливан, предложивший поправки в закон, заявил в «Фейсбуке», что документ важен как для рыбаков, поскольку повысит спрос на американский минтай, так и для школьников - их перестанут кормить низкокачественной продукцией.

Напомним, в прошлом году Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов добавило палочки из минтая в каталог продуктов питания для школ.

Fishnews