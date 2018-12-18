18 декабря 2018 года

Изменения по аквакультуре в ТОР рассмотрит Госдума

В Госдуму внесли законопроект, распространяющий режим территории опережающего развития на поверхностные водные объекты. Такие изменения позволят использовать преференции ТОР (ТОСЭР) для проектов в области аквакультуры.

Поправки предлагается внести в федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Подготовленный Минвостокразвития законопроект предусматривает включение в границы ТОР частей поверхностных водных объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что решение правительства о создании ТОР будет содержать описание местоположения границ акватории, на которую распространяется соответствующий режим деятельности. Резиденты получат право пользоваться частями поверхностных водных объектов по основаниям и в порядке, установленным главой 3 Водного кодекса.

Предусмотрено, что полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления в отношении акваторий, включенных в ТОР, определяются в соответствии с водным законодательством. Предложение о создании (изменении границ) ТОР в связи с включением части поверхностного водного объекта нужно будет согласовывать с Минобороны, Минприроды, Минтрансом России.

Поправки рассмотрели и одобрили на заседании правительства 5 декабря. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что эти изменения позволят «запустить больше проектов в разных сферах – от туризма до выращивания аквакультуры», упростят развитие гидротехнических сооружений.

Fishnews