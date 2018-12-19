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Выгрузка дневных уловов в порту Босасо в Пунтленде, Сомали. Фото ADESO / Karel Prinsloo

Сомали официально открыло промысел для Китая

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи передал 31 лицензию на добычу тунца китайской стороне. При этом он заявил о планах расширить раздачу разрешений для иностранных рыбаков.

Лицензии на промысел тунца были торжественно переданы Китайской ассоциации зарубежного рыболовства (China Overseas Fisheries Association), представляющей интересы 150 рыболовных компаний КНР.

Во время церемонии Мохамед Абдуллахи заявил, что начинает процесс передачи лицензий на добычу тунца, демонстрируя тем самым приверженность Сомали правовым нормам.

Президент Сомали анонсировал раздачу еще большего количества лицензий на промысел иностранным рыбакам, что должно стать важным шагом для этого африканского государства. Однако не все в Сомали разделяют оптимизм Мохамеда Абдуллахи, так как популяции рыбы в водах страны и так сильно переловлены, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы зарубежных СМИ.

В то же время советник сомалийского Министерства рыболовства Абдирахман Ахмед заявил в интервью BBC, что воды на расстоянии в 24 морские мили от побережья страны будут недоступны для иностранных рыбаков, сюда будут допускаться только местные. Кроме того, советник подчеркнул, что по условиям лицензии сомалийские чиновники могут в любой момент потребовать от иностранного судна прибыть в порт для проведения инспекции.

Варварское разграбление вод страны началось в 1991 г. в обстановке всеобщего хаоса после свержения президента Мохаммеда Сиада Барре. Тогда иностранные рыболовные суда, в основном из Индии, Йемена, Испании, Японии и Пакистана, начали безнаказанно заходить в сомалийские воды, используя во время промысла запрещенные методы, уничтожающие морские экосистемы. Все это впоследствии привело к их деградации, сокращению популяций морских обитателей, потере средств к существованию для местных рыбаков и, как следствие, разгулу пиратства.

Fishnews
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