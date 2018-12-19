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Генеральный директор ООО «ПримКраб» Роман ЛИНИН

В компании «ПримКраб» – смена руководства

«ПримКраб» была создана как операционная компания для освоения квот вылова крабов. Новым гендиректором этой структуры стал Роман Линин – ранее заместитель генерального директора РРПК.

На посту гендиректора Роман Линин сменил Александра Кириченко, занимавшего эту должность с момента основания ООО «ПримКраб» в 2017 г. Тогда на аукционе акционеры РРПК приобрели доли квот на вылов крабов в подзоне Приморье – синего, волосатого четырехугольного и стригуна опилио. Под добычу этих биоресурсов был переоборудован флот. ООО «ПримКраб» также заявило о планах построить для Дальнего Востока не менее 10 краболовов. В июле нынешнего года ООО «Примкраб» заключило соглашение о разработке эскизного проекта краболовного судна.

«Руководство выразило признательность Александру Кириченко за обеспечение условий для успешного старта и развития крабового промысла», - прокомментировали информацию о новом назначении в «ПримКрабе».

Роман Линин ранее занимал должность заместителя генерального директора ООО «Русская рыбопромышленная компания».

«Роману Линину, имеющему богатый опыт в области финансового менеджмента, инвестиций и управления активами, предстоит решать задачи повышения эффективности крабового бизнеса и реализации инвестиционных проектов, направленных на его развитие. В том числе - масштабного проекта по созданию нового флота – проектирования и строительства краболовных судов «с нуля», - заявили Fishnews в пресс-службе ООО «ПримКраб».

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккраб
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