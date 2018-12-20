20 декабря 2018 года

Экологи видят в новом законе угрозу рыбным запасам

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Лесной кодекс, включающие изменения в части нерестоохранных полос. WWF России уверен, что закон может привести к вырубке более 50 млн га защитных лесов и поставит под угрозу будущее ценных видов рыб.

Принятый депутатами закон вводит понятие «ценные леса». К ним, в частности, планируется отнести «нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов), сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно поправкам, в запретных полосах лесов вдоль водных объектов запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства. Исключение - линейные объекты, гидротехнические сооружения и объекты, необходимые для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. При этом заготовка древесины запрещается только в лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах.

Документ вызвал возмущение экологов – WWF России отмечает, что нерестоохранные полосы приравниваются к рыбоохранным зонам, то есть там, где нет рыбоохранных зон, нерестоохранных полос тоже не остается. Ранее о возможных пагубных последствиях таких изменений Fishnews рассказал координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков.

«Новый закон в текущей редакции, которая сокращает фактическую площадь защитных лесов по берегам нерестоохранных водоемов с 1 км до 50-200 м, повлечет за собой возможность легального сокращения площади нерестоохранных полос лесов более чем в 10 раз. Таким образом, на территории не менее 50 млн га ранее защитных лесов теперь разрешены сплошные рубки. С учетом нехватки доступных ресурсов древесины во многих регионах страны данные леса с высокой вероятностью будут вырублены уже в ближайшее время, что нанесет непоправимый ущерб не только лесным экосистемам, но и повлечет за собой ухудшение качества воды и возможное сокращение нерестилищ и популяций ценных видов рыб в 5 раз», - говорится в свежем пресс-релизе природоохранной организации.

По данным WWF России, научные исследования свидетельствуют о критической важности лесов на прибрежных участках рек для нереста многих видов рыб. Сплошные рубки приведут к обмелению, замутнению воды, заилению и долговременной деградации нерестовых участков. «Опыт зарубежных стран, которые занимались восстановлением нарушенных в результате аналогичных рубок нерестилищ, говорит о том, что стоимость такого восстановления во много раз превышает возможную выгоду от продажи древесины, заготовленной в этих лесах», - обратили внимание экологи.

Они напомнили, что еще в 2013 г. президент Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения по защитным лесам с учетом их значимости, в том числе исключить такие леса из территорий, где может вестись промышленная заготовка древесины. Однако в текущей редакции принятый Госдумой закон будет способствовать лишь снижению площади защитных лесов и ослаблению режима их охраны, уверены в природоохранной организации.

Экологи подчеркивают, что с уменьшением площади нерестоохранных полос лесов под угрозу деградации попадают нерестилища тихоокеанских лососей, семги, осетровых, сиговых и других ценных видов рыб. При принятии решения о сокращении нерестоохранных полос лесов не рассматривались и не оценивались прямые экономические потери рыбохозяйственной отрасли, отметили в WWF России.

Природоохранная организация заявила, что для минимизации негативных последствий необходимо исключить из закона положения, направленные на изменение критериев отнесения лесов к нерестоохранным полосам, и предусмотреть соответствующие поправки в законодательство о сохранении водных биоресурсов. Например, придать всем существующим нерестоохранным полосам статус рыбохозяйственных заповедных зон или рыбоохранных зон. При этом до принятия такого решения необходимо установить мораторий на сокращение площади нерестоохранных полос, считают экологи.

WWF России призвал Совет Федерации и лично главу государства незамедлительно отклонить закон и вернуть его на доработку в Госдуму.

Fishnews