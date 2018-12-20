20 декабря 2018 года

Профсоюз призвал рыбаков обратиться к президенту

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства решила обратиться ко всем рыбакам Дальнего Востока. Нужно направить главе государства Владимиру Путину письма о недопустимости возвращения аукционов, считают в объединении.

Постановление по крабовым аукционам подписали на заседании президиума комитета профсоюза 18 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. В документе вновь обращают внимание на пагубные последствия торгов 2000-х гг. - банкротство предприятий и задержки зарплат рыбакам – и предупреждают, что «два раза на одни и те же грабли наступать нельзя».

В условиях нехватки средств в федеральном бюджете аукционы по распределению квот вылова крабов воспринимаются рыбацким сообществом как первая ласточка, за которой последуют торги и по другим видам водных биоресурсов, отмечают в организации.

Профсоюз напоминает, что дважды – в прошлом и нынешнем году - обращался к президенту Владимиру Путину с ходатайством не возвращаться к аукционной системе распределения долей квот.

Организация решила обратиться к «рыбопромысловым экипажам, всем рыбакам Дальневосточного бассейна». Им предлагают направить Владимиру Путину письма против аукционной формы распределения квот вылова.

Также профсоюз намерен «потребовать от Правительства РФ прекратить эксперименты над рыбной отраслью и не мешать ее поступательному развитию».

Материалы о предложениях по крабовым аукционам и реакции на эти идеи представителей отрасли собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews