Новости
Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства

Профсоюз призвал рыбаков обратиться к президенту

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства решила обратиться ко всем рыбакам Дальнего Востока. Нужно направить главе государства Владимиру Путину письма о недопустимости возвращения аукционов, считают в объединении.

Постановление по крабовым аукционам подписали на заседании президиума комитета профсоюза 18 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. В документе вновь обращают внимание на пагубные последствия торгов 2000-х гг. - банкротство предприятий и задержки зарплат рыбакам – и предупреждают, что «два раза на одни и те же грабли наступать нельзя».

В условиях нехватки средств в федеральном бюджете аукционы по распределению квот вылова крабов воспринимаются рыбацким сообществом как первая ласточка, за которой последуют торги и по другим видам водных биоресурсов, отмечают в организации.

Профсоюз напоминает, что дважды – в прошлом и нынешнем году - обращался к президенту Владимиру Путину с ходатайством не возвращаться к аукционной системе распределения долей квот.

Организация решила обратиться к «рыбопромысловым экипажам, всем рыбакам Дальневосточного бассейна». Им предлагают направить Владимиру Путину письма против аукционной формы распределения квот вылова.

Также профсоюз намерен «потребовать от Правительства РФ прекратить эксперименты над рыбной отраслью и не мешать ее поступательному развитию».

Материалы о предложениях по крабовым аукционам и реакции на эти идеи представителей отрасли собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

Юрий АЛЕКСЕЕВ

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Анатолий МАКОЕДОВ

Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

Владимир ГАЛИЦЫН

Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Все материалы

Крупным планом

Лососевый рыбоводный завод «Савушкина» по своей мощности должен стать одним из крупнейших ЛРЗ на Дальнем Востоке

Будет в Северо-Курильске рыба – будут и люди

Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

Самый обычный год

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.