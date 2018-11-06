06 ноября 2018 года

Профсоюз обратился к Владимиру Путину по «крабовому» вопросу

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства направила письмо главе государства. В объединении надеются, что Владимир Путин не допустит возврата к аукционной системе распределения квот.

Президиум профсоюза напоминает: за три года (2001-2003 гг.) аукционы, введенные правительством Михаила Касьянова, нанесли рыбной отрасли страны огромный социально-экономический ущерб, сообщает корреспондент Fishnews.

«В этот период рыбацкие предприятия разорялись, выжившие - сворачивали социальные программы, рыбаки вовремя не получали заработную плату. В государстве по всему морскому побережью образовались регионы с нестабильной социально-экономической ситуацией», - говорится в письме.

В профсоюзной организации отмечают, что во всем мире рыбная отрасль дотационная, но правительства идут на ее поддержку, «понимая значимость рыбы и рыбных продуктов для здоровья человека». «К сожалению, в нашей великой рыболовной державе это никого не интересует. Иначе как понимать тот факт, что Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию конкуренции на 2018-2020 годы, где в одном из пунктов говорится, что «50 процентов объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по «историческому принципу» будет распределяться путем проведения аукциона в электронной форме», - напоминают авторы письма.

Они подчеркивают, что все сделали тайно от рыбацкой общественности вопреки протестному мнению рыбаков, высказанному на IV отраслевом съезде в Москве 26 февраля.

«В условиях дефицита средств в федеральном бюджете аукционные торги по крабовым квотам можно воспринимать как «первую ласточку», - считают в президиуме профсоюзной организации. - Где гарантии, что завтра с аукциона не пойдет минтай, сельдь, другие биоресурсы? В таком случае рыбацким предприятиям будет не до социальных вопросов. Главным станет тезис – копим деньги на аукционы. И опять может начаться аукционная лихорадка, которую рыбаки проходили в пору аукционного лихолетья в начале двухтысячных годов».

По мнению профсоюза, это неправильная тенденция – когда руководство Федеральной антимонопольной службы диктует рыбакам вопросы рыбохозяйственной деятельности.

Объединение просит Владимира Путина ни в коем случае не возвращаться к аукционам и «вразумить высоких правительственных чиновников, что рыбная отрасль существует для того, чтобы наполнять стол наших граждан ценными и полезными для здоровья продуктами питания, а не для латания дыр в госбюджете».

Профсоюз напоминает, что уже направлял обращение президенту по этому вопросу 26 декабря 2017 г., но полученные из Минприроды и Минсельхоза ответы не внесли никакой ясности по политике государства в отношении формы распределения квот.

Fishnews