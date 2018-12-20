20 декабря 2018 года

Новогодние столы защитят от некачественной икры

Роспотребнадзор заявил об усилении контроля качества продуктов в преддверии новогодних праздников. Особое внимание будет уделяться проблемам продажи икры на стихийных рынках.

Усилить контроль за реализацией пищевой продукции поручено территориальным управления Роспотребнадзора. Работать они будут вместе с территориальными органами МВД. В приоритетах – продажа икры ценных пород рыб в местах несанкционированной торговли.

Контролирующие органы обещают, что, обнаружив нарушения, будут без промедления принимать меры, в том числе – по изъятию некачественной продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перед Новым годом Роспотребнадзор также опубликовал рекомендации гражданам по выбору лососевой икры.

Fishnews