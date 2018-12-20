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В декабре президент Владимир ПУТИН традиционно дает большую пресс-конференцию. Фото пресс-службы главы государства

Владимир Путин пообещал развивать на Дальнем Востоке «все, что связано с рыбой»

Уже традиционно на декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин заявил о важности развития ДФО. Среди важнейших отраслей региона он назвал и рыбохозяйственный комплекс.

На большой пресс-конференции 20 декабря главе государства задали вопрос о дальнейшем развитии Дальнего Востока. Владимир Путин отметил, что для этого создан целый набор инструментов – территории опережающего развития (ТОР), «дальневосточный гектар», развитие инфраструктуры, поддержка экспорта, прежде всего – неэнергетического.

«Все это будем делать, это никуда не денется, наоборот, будет активно развиваться. Здесь не может быть вообще никаких сомнений», - заверил президент. Это направление он назвал одним из ключевых для страны.

Владимир Путин пообещал развивать науку, образование. А также кластеры. В том числе – судостроительный. «Продолжим строительство верфи во Владивостоке, вы знаете, там первые шаги уже сделаны. Достаточно большие. Там будут строиться самые большие по тоннажу суда в России», - сказал президент, имея в виду, очевидно, кластер в городе Большой Камень в Приморье.

Не забыл глава государства упомянуть и морские биоресурсы. «Биология моря, все, что связно с рыбой. Все это будет находиться в центре нашего внимания. Я не сомневаюсь, что мы добьемся положительных результатов», - заявил Владимир Путин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на пресс-конференции в прошлом году президент ответил на отдельный вопрос, посвященный рыбной отрасли. При этом глава государства отметил значение исторического принципа распределения долей квот. «Так называемый исторический принцип, который сложился в отрасли уже достаточно давно, его нельзя резко менять. Иначе мы подорвем саму добычу рыбы», - подчеркнул тогда президент.

Fishnews
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