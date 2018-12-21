21 декабря 2018 года

Сенаторы дали добро закону о любительской рыбалке

Совет Федерации одобрил закон о любительском рыболовстве. Получив подпись президента, документ, за исключением отдельного пункта, вступит в силу в силу с 1 января 2020 г.

На заседании 21 декабря сенаторы рассмотрели закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ представил зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. В заседании принял участие замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений в области любительского рыболовства, отметил сенатор. «Самое главное – федеральный закон закрепляет право граждан на осуществление любительского рыболовства на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно», – подчеркнул Сергей Митин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон устанавливает понятие любительской рыбалки. Регулироваться она по-прежнему будет правилами рыболовства для рыбохозяйственных бассейнов. В то же время в законе есть отдельная статья, посвященная ограничениям. Сети можно будет применять только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, причем потребуется учет и обязательная поштучная маркировка таких орудий лова.

Сенатор от Томской области Виктор Кресс задал вопрос о маркировке сетей. Рыболовы-любители переживают, какой будет процедура маркировка.

Илья Шестаков успокоил: маркировать сети будут территориальные управления Росрыболовства и это будет бесплатно для рыболовов-любителей

Предусматривается, что участки для организации любительского рыболовства можно будет оставить в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Перечень таких районов определит Правительство РФ по представлению глав регионов, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. Лов на участках должен будет осуществляться по путевкам, при этом в законе предполагается закрепить создание инфраструктуры для организации рыбалки. В остальных случаях договоры будут действовать до конца 2020 г.

Предполагается, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 г. Исключение – пункт о переоформлении договоров закрепления рыбопромысловых участков для организации любительской рыбалки на рыболовные, он начнет действовать с 1 января 2019 г.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась, что тема любительской рыбалки очень чувствительная и профильному комитету нужно будет осуществлять мониторинг выполнения закона. Председатель СФ также выразила надежду, что документ внимательно посмотрят регионы.

Fishnews