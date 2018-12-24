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В водохранилище Капшагай появился новый для водоема вид креветки. Фото пресс-службы КазНИИРХ

В водохранилище Казахстана заселился деликатесный мигрант

В Республике Казахстан в водохранилище Капшагай появился новый обитатель – крупная промысловая креветка. Ученые надеются, что она займет свою нишу в экосистеме, а также в аквакультуре страны.

Водохранилище Капшагай (Капчагайское) – один из крупнейших искусственно созданных водоемов Казахстана. Водохранилище было создано для регулирования стока реки Или. Она берет начало на территории соседнего Китая, откуда периодически попадают необычные для республики представители беспозвоночных.

Сотрудники Казахского НИИ рыбного хозяйства выявили новый для водохранилища крупный вид креветки, которую в народе называют японской.

Впервые ее обнаружили в 2009 – 2010 гг. в верхней части Капшагая, в устьевой зоне Иле, рассказали Fishnews в пресс-службе КазНИИРХ. До недавнего времени ученые полагали, что невысокая частота встречаемости новосела в течение десяти лет говорит об отсутствии благоприятных условий для размножения.

Но полученные в 2018 г. материалы свидетельствуют, что креветка расселяется по водохранилищу и встречается в пищевом районе судака.

Длина тела японских креветок достигает 10 см, а креветок, заселенных ранее в водохранилище, – не более 5-6 см, отмечают в институте.

Fishnews

  • В водохранилище Капшагай появился новый для водоема вид креветки. Фото пресс-службы КазНИИРХ
  • В водохранилище Капшагай появился новый для водоема вид креветки. Фото пресс-службы КазНИИРХ
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    НазадМетки: аквакультуракреветка
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